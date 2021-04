Kératite : voici pourquoi il faut toujours enlever ses lentilles de contact avant de prendre sa douche

L'ESSENTIEL Les problèmes de vue ne cessent d’augmenter depuis quelques années.

Près d’un Français sur cinq affirme porter des lentilles de contact pour corriger sa vue (18%). Ce sont les 45 – 54 ans qui sont les plus adeptes des lentilles, puisque 26% d’entre eux en portent.

Le port des lentilles est fortement déconseillé sous la douche ou lors des baignades à cause des bactéries présentes dans l'eau

Face aux nombreux cas d’infections des yeux (ou kératite) dues au port de lentilles de contact, des chercheurs ont évalué les habitudes hygiéniques les plus à risque.

"La kératite microbienne est une complication du port de lentilles de contact qui peut affecter la vue. Elle touche des milliers de patients et représente une charge importante pour les services de santé", précisent les scientifiques en préambule. "Cette étude vise à identifier les facteurs de risque" de la kératite, ajoutent-ils. Deux groupes ont été recrutés pour la recherche : le premier était constitué de porteurs de lentilles atteints d’une kératite, et le second de porteurs de lentilles sains. Tous ont été questionnés sur leurs habitudes de vie.

Ne pas dormir avec ses lentilles

Bilan : se doucher avec ses lentilles multiplie par 7 le risque de développer une infection des yeux. Dormir sans enlever ses lentilles a aussi été identifié comme un facteur de risque important. Le groupe d'âge le plus touché par les kératites était celui des 25-54 ans.

Porter ses lentilles dans la piscine, la mer ou les lacs peut aussi conduire à des infections à cause des bactéries présentes dans l'eau. Attention également aux produits désinfectants pour lentilles, dont certains, trop puissants et trop agressifs, peuvent non seulement dégrader leur effet correcteur mais aussi causer des irritations des yeux.