Thérapies contre le cancer : une révolution grâce à des souris «transparentes» ?

Des chercheurs ont récemment fait une découverte majeure dans le domaine de l'imagerie médicale. Ils ont mis au point une méthode révolutionnaire qui permet de rendre les souris mortes transparentes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'observation des organes et des tissus internes. Cette technique s'appelle wildDISCO.

Identifier de minuscules groupes de cellules cancéreuses

Les technologies actuelles d'imagerie du cancer (IRM et PET) permettent de détecter les grosses tumeurs, mais lorsqu'il s'agit de tumeurs beaucoup plus petites, elles passent souvent inaperçues. On pense que c'est la raison pour laquelle le risque de récidive du cancer est si élevé : les gros amas de cellules cancéreuses sont éliminés, mais il reste des poches plus petites qui attendent de se développer à nouveau.

WildDISCO espère mettre un terme à cette situation, car son incroyable résolution pourrait permettre d'identifier de minuscules groupes de cellules cancéreuses qui ne seraient habituellement pas repérés, ce qui permettrait aux scientifiques d'améliorer la spécificité des médicaments et de comprendre comment le cancer se propage.

Des souris qui ont l'aspect du verre

Pour l'instant, cette technique n'est utilisable que sur des souris mortes.

WildDISCO fonctionne comme suit : les scientifiques utilisent un cocktail de produits chimiques pour éliminer la graisse et les pigments des tissus de la souris, ce qui leur donne l'aspect de verre. Ensuite, l'équipe inonde le corps d'anticorps standard dotés d'une étiquette fluorescente, qui sont détectés par des scanners et assemblés pour former une carte tridimensionnelle.

