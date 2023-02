Lombalgie : quel est le meilleur traitement ?

L'ESSENTIEL Pour soulager les lombalgies, la combinaison de décontracturants musculaires et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens est le meilleur traitement.

Cela ne concerne que les problèmes de dos qui ne sont pas chroniques.

La pratique régulière d’un sport est très importante pour les problèmes de dos.

Quatre personnes sur cinq souffriront de lombalgie au cours de leur vie, selon l’Assurance maladie et plus de la moitié de la population française a eu au moins un épisode de mal de dos dans les douze derniers mois.

Les AINS et les myorelaxants pour traiter les lombalgies

Pour prévenir et guérir la lombalgie, pratiquer régulièrement une activité physique est l’habitude la plus importante à prendre. Mais, quand elle n’est pas suffisante, des traitements peuvent être prescrits. Des chercheurs ont déterminé lesquels étaient les plus efficaces pour prévenir les maux de dos. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Orthopaedic Research.

Pour mener leur recherche, les scientifiques ont analysé les résultats d’études qui avaient déjà été publiées sur ce sujet : 18 au total regroupant 3.478 participants. Ils ont ainsi trouvé que deux médicaments, pris ensemble, étaient particulièrement efficaces pour soulager les lombalgies : les myorelaxants - ou décontracturants musculaires - et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Selon le Vidal, les premiers "peuvent être prescrits, en général sur de courtes périodes, dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses, par exemple après une blessure. En décontractant le muscle, ils contribuent à lutter contre la douleur".

Les AINS quant à eux sont des médicaments qui permettent de réduire ou de supprimer les symptômes liés à un phénomène inflammatoire. Il en existe disponible sans ordonnance. Selon l’Assurance maladie, ils sont disponibles sous différentes formes : voie orale, rectale, cutanée, injectable.

Les AINS peuvent aussi être associés à du paracétamol pour soulager le dos

Les scientifiques notent aussi que la combinaison d’AINS et le paracétamol est associée à une meilleure amélioration de la lombalgie que le paracétamol ou les AINS seuls. Ils soulignent que les résultats de l'étude ne s'appliquent qu'aux douleurs lombaires qui ne sont pas chroniques.

“C'est un premier pas vers l'optimisation de la prise en charge des lombalgies aiguës, explique Alice Baroncini. Cependant, les caractéristiques spécifiques des patients comme les allergies et les comorbidités doivent toujours être prises en considération. Des recherches supplémentaires [devront être menées pour identifier] le type de médicaments qui non seulement soulage le plus la douleur et le plus rapidement, et diminue le taux de récurrence des symptômes."