Mal de dos : plus de 800 millions de personnes touchées en 2050

L'ESSENTIEL Après avoir étudié plus de 30 ans de données provenant de 204 pays, les chercheurs ont observé une hausse des cas de lombalgie importante.

Ils estiment que 834 millions de personnes souffriront de lombalgies en 2050.

Cette augmentation des cas de maux de dos est en grande partie liée à la croissance et au vieillissement de la population. En effet, l'étude a confirmé que la lombalgie est plus fréquente chez les personnes âgées.

Le mal de dos est extrêmement fréquent. Selon l'Assurance Maladie, 4 individus sur 5 auront une lombalgie au cours de leur vie, et plus de la moitié des Français ont connu un épisode dans les douze derniers mois. Ces chiffres ne risquent pas de diminuer. Une étude australienne, publiée dans la revue Lancet Rheumatology le 23 mai 2023, montre que le nombre de personnes touchées par des douleurs lombaires augmentera de manière significative d'ici 2050.

Lombalgie : une augmentation importante des cas d'ici 2050

Pour connaître la prévalence des maux de dos au cours des prochaines décennies, les scientifiques ont analysé plus de 30 ans de données de 204 pays. Ils ont estimé que 834 millions de personnes souffriront de lombalgies en 2050, soit une progression de plus de 30 % par rapport au nombre de cas enregistrés en 2020 (619 millions).

Pour l'équipe, cette hausse du nombre de cas des douleurs dorsales sera en grande partie liée à l'augmentation et au vieillissement de la population. Les travaux ont, en effet, confirmé que la lombalgie est plus fréquente chez les personnes âgées.

Mal de dos : il est nécessaire de prendre des mesures

Le vieillissement de la population n'est pas la seule cause des douleurs lombaires. Les scientifiques ont découvert que les facteurs professionnels, le tabagisme et le surpoids sont responsables d'au moins un tiers des invalidités liées aux maux de dos. De plus, les femmes sont plus touchées par la lombalgie que les hommes.

"Notre analyse brosse un tableau de la croissance des cas de lombalgie dans le monde, ce qui exerce une pression énorme sur notre système de santé. Nous devons établir une approche nationale et cohérente de la gestion de la lombalgie qui s'appuie sur la recherche", explique l'auteure principale, la professeure Manuela Ferreira du programme Sydney Musculoskeletal Health dans un communiqué.

La cheffe d'unité de l'OMS, Dr Alarcos Cieza, a réagi à ces nouvelles données et estimations : "les ministères de la Santé ne peuvent continuer à ignorer la forte prévalence des troubles musculo-squelettiques, notamment les lombalgies. Ces conditions ont des conséquences sociales et économiques importantes, surtout compte tenu du coût des soins. Le moment est venu d'apprendre des stratégies efficaces pour faire face à ce lourd fardeau et d'agir". Il faut notamment, selon les chercheurs, prendre des directives adaptées aux patients âgés.