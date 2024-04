Grippe : le ministère de la Santé annonce le retrait du vaccin Efluelda, réservé aux plus de 65 ans

L'ESSENTIEL Un vaccin produit par Sanofi, et destiné aux plus de 65 ans, va être retiré du marché.

Le laboratoire dénonce le prix trop faible, fixé par les autorités sanitaires.

Pour la Fédération des pharmaciens d'officine, il y a un risque de tensions d'approvisionnement.

Un vaccin contre la grippe est retiré du marché français. Le ministère de la Santé l’a annoncé dans une note aux pharmaciens, mardi 23 avril. "Nous souhaitons vous informer du retrait du marché du vaccin Efluelda® commercialisé par le laboratoire Sanofi dans les prochaines semaines", précise le document.

Vaccin antigrippal : pourquoi Efleulda est-il retiré du marché ?

Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique français a fourni les raisons de ce retrait du marché : le prix fixé par les autorités sanitaire est jugé trop bas. "Les autorités ont décidé d’établir son nouveau prix à un niveau inférieur aux coûts de production et de distribution de ce vaccin", indique le texte, cité par Le Monde. Selon Sanofi, cette décision rend "impossible" la mise à disposition du produit en France. L’entreprise affirme avoir investi 50 millions d’euros pour qu’une partie de la production du sérum soit maintenue en France.

Retrait d’un vaccin antigrippal : les critiques des pharmaciens

Par voie de communiqué, la Fédération des pharmaciens d’officine a déploré la fin de la commercialisation du vaccin. "À l’inverse de tous nos voisins européens, et comme à leur habitude, les pouvoirs publics ont voulu tirer les prix à la baisse, les fixant à un niveau inférieur aux coûts de production et de distribution du laboratoire, avance le texte. La conséquence est aussi prévisible que dommageable aux patients : à défaut de rentabilité, la commercialisation de ce vaccin, quatre fois plus dosé que le vaccin classique et indiqué pour les personnes les plus à risque, va s’arrêter faute de rentabilité."

Conçu pour les personnes plus à risque de complications, et réservé aux plus de 65 ans, le vaccin est quatre fois plus dosé que son équivalent "classique". "Nous avons plus de dix ans d’études, dont de nombreuses études cliniques, démontrant la supériorité d’Efluelda comparée à celle des vaccins à dose standard contre la grippe", indique Sanofi à l’Agence France-Presse, citée par Le Monde. Or, les autorités sanitaires françaises émettent des réserves sur ces conclusions.

Retrait du marché d’un vaccin antigrippal : quelles seront les alternatives ?

Dans sa note aux pharmaciens, le ministère se veut rassurant. "Cette décision n'affectera pas l'approvisionnement en vaccins antigrippaux, le laboratoire s'étant engagé à remplacer intégralement les précommandes du vaccin Efluelda® par le vaccin VaxigripTetra®", indique le document. Mais les professionnels de santé redoutent des difficultés. "Les pharmaciens qui passaient commande auprès de Sanofi vont devoir trouver des produits alternatifs, faisant planer le risque de tensions d’approvisionnement. Les patients, notamment les plus âgés, se verront, eux, privés du vaccin offrant le meilleur service médical, développe le communiqué de la Fédération des pharmaciens d'officine. En pleine semaine européenne de la vaccination, le message ainsi envoyé aux patients est délétère."

Organisée chaque année, celle-ci s’achèvera le 28 avril. Elle est destinée à promouvoir la vaccination et rappeler que cela "constitue le moyen de prévention le plus efficace pour se protéger contre de nombreuses maladies infectieuses qui peuvent être graves et pour diminuer le risque d’épidémie", précise Santé Publique France.