Vaccin : changer de bras pour chaque dose peut renforcer l'immunité

L'ESSENTIEL Le changement de bras améliore l'efficacité des vaccinations à deux doses, selon une nouvelle étude.

Trois semaines après la deuxième dose, un nombre significativement plus élevé d'anticorps capables de se lier au virus SARS-CoV-2 et de le neutraliser a été observé dans les échantillons de sang.

Les taux ont progressivement augmenté au cours des quatre semaines, passant de 1,3 à 4 fois contre le variant Omicron.

Vous voulez renforcer votre immunité ? Il suffit de changer de bras lorsque vous vous faites vacciner. C’est ce qu’ont récemment suggéré des chercheurs de l'Oregon Health & Science University (États-Unis). Pour parvenir à cette découverte, l’équipe a réalisé une étude dans laquelle elle a mesuré la réponse anticorps dans le sang de 947 personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre la Covid-19 au début de la pandémie.

Dans le détail, les volontaires, qui comprenaient des employés de l’université, ont accepté de se faire vacciner contre le coronavirus pour la première fois. Ensuite, ils ont été répartis au hasard pour recevoir la deuxième dose dans le même bras ou dans le bras opposé. Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang prélevés à différents moments après la vaccination.

Alterner les bras pour chaque dose augmentait le nombre d’anticorps capables de neutraliser la Covid-19

Jusqu'à présent, les médecins pensaient que le choix du bras n'avait pas d'importance. Cependant, les résultats, publiés dans la revue Journal of Clinical Investigation, ont montré une hausse de l'ampleur et de la portée de la réponse des anticorps chez les participants ayant reçu une injection dans chaque bras par rapport à ceux qui n'en avaient pas reçu. L'amélioration de la réponse immunitaire s'est manifestée trois semaines après le deuxième vaccin et a persisté au-delà de 13 mois après le rappel.

Selon les chercheurs, une immunité accrue contre la souche originale du SARS-CoV-2 et une réponse immunitaire encore plus forte contre la variante Omicron est apparue environ un an après l’injection dans chaque bras.

Vaccin : "en passant d'un bras à l'autre, la mémoire se forme à deux endroits au lieu d'un"

Pour l’heure, les auteurs ne savent pas exactement pourquoi cela se produit, mais ils supposent que l'administration d'une dose dans chaque bras active de nouvelles réponses immunitaires dans différents ganglions lymphatiques de chaque bras. "En passant d'un bras à l'autre, la mémoire se forme à deux endroits au lieu d'un", a expliqué le Dr Marcel Curlin, auteur des travaux.

Bien que cette étude se soit concentrée sur la vaccination contre la Covid-19, l’équipe affirme qu’elle s’attend à ce que l'amélioration de la réponse immunitaire soit similaire pour d'autres vaccins à doses multiples. Pour confirmer cela, ils estiment que des recherches supplémentaires doivent être menées.