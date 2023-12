Vaccin : un nouvel espoir pour les personnes atteintes d'un cancer du sein agressif

L'ESSENTIEL Les cancers du sein agressifs appelés "triple négatifs" résistent aux traitements traditionnels.

Beaucoup de scientifiques sont donc à la recherche de nouveaux traitements.

Un nouvel essai vient en ce sens de démontrer qu'un nouveau vaccin peut s'avérer efficace contre les cancers du sein triple négatifs.

Les premiers résultats d'un petit essai clinique portant sur un vaccin contre une forme agressive de cancer du sein (ou "triple négatif") ont été présentés lors d'une conférence, et les chercheurs affirment qu'il y a lieu d'être optimiste.

Pourquoi le nouveau vaccin contre les cancers du sein agressifs suscite-t-il de l'espoir ?

Ce vaccin cible une protéine appelée "α-lactalbumine", qui est présente dans une grande majorité de tumeurs responsables du cancer du sein. L'objectif de cet essai sur l'Homme était de déterminer la dose maximale que les patientes pouvaient tolérer et de vérifier si le vaccin produisait la réponse immunitaire attendue par les chercheurs.

Seize patientes qui avaient déjà été traitées avec succès pour un cancer du sein triple négatif ont été recrutées pour l'essai. Elles ont toutes reçu trois doses de vaccin, avec un intervalle de deux semaines entre chaque injection.

Lorsque le vaccin a été administré à la dose maximale déterminée au préalable par les chercheurs, aucunes des participantes n'a signalé d'effets indésirables significatifs. Le seul effet secondaire a été une irritation de la peau au point d'injection. Le vaccin a également réussi à provoquer une réponse immunitaire chez 75 % des volontaires.

"Les données de notre essai de phase 1 ont dépassé nos attentes et nous sommes satisfaits de nos progrès", a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Amit Kumar. "Ce vaccin est conçu pour amener le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses par un mécanisme qui n'a jamais été utilisé auparavant", précise-t-il.

Son équipe recrute actuellement pour un autre essai visant à tester une combinaison de ce nouveau vaccin et d'un médicament immunothérapique appelé "pembrolizumab", qui est déjà utilisé pour traiter divers types de cancer.

Pourquoi les cancers du sein agressifs nécessitent-ils un vaccin ?

Le cancer du sein triple négatif ne représente qu'environ 10 à 15 % des cas, mais ces tumeurs ont tendance à se développer plus rapidement et présentent un risque élevé de récidive, même après un traitement réussi.

Le terme "triple négatif" fait référence au fait que les cellules cancéreuses ne possèdent pas de récepteurs pour deux hormones, la progestérone et l'œstrogène, et qu'elles ne surproduisent pas non plus une protéine appelée HER2. Cela signifie que de nombreux médicaments traditionnels contre le cancer du sein, qui ciblent la HER2 ou le système hormonal, ne fonctionnent pas.