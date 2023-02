Cancer du sein triple négatif : résultats prometteurs pour un traitement par virus oncolytique

L'ESSENTIEL De nombreuses cellules du cancer du sein ont des récepteurs d’œstrogènes ou de progestérone. Elles peuvent aussi avoir des récepteurs pour une protéine appelée HER2, ou ErbB2.

Le cancer du sein triple négatif est formé de cellules qui n’ont aucun de ces récepteurs.

Vu l’absence de ces récepteurs, on considère que le cancer du sein triple négatif est un type distinct de cancer du sein avec ses propres options de traitement.

Le cancer du sein triple négatif représente environ 15 % de tous les cas de cancer du sein. Les patients atteints de ce sous-type de cancer du sein ont généralement de moins bons résultats par rapport aux autres cancers du sein, d’où le besoin d'améliorer les traitements. Une nouvelle thérapie est à l’étude au Moffitt Cancer Center. Elle porte sur un certain type de virus qui infecte et tue les cellules cancéreuses.

Dans un nouvel article publié en ligne le 9 février 2023 dans la revue Nature Medicine, les chercheurs partagent les résultats d'un essai clinique de phase 2 sur ce virus, appelé virus oncolytique talimogène laherparepvec, combiné à une chimiothérapie standard chez des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif à un stade précoce.

Comment le virus oncolytique aide à détruire les cellules cancéreuses ?

Le virus en question est un virus herpès simplex 1 atténué (HSV-1) qui comprend des séquences codantes pour une protéine, appelée protéine GM-CSF, capable de stimuler le système immunitaire. Il est injecté directement dans la tumeur et subit une réplication dans les cellules tumorales, entraînant la dégradation de ces dernières et la production d'antigènes spécialement dédiés à combattre la tumeur. Les cellules immunitaires peuvent reconnaître les antigènes, infiltrer la tumeur et cibler les cellules cancéreuses pour les détruire. De plus, la protéine GM-CSF fabriquée par le virus aide à appeler du renfort dans la bataille contre la tumeur en agissant comme un phare qui guide les cellules immunitaires vers celle-ci.

La thérapie avec le virus oncolytique talimogène laherparepvec (TVEC) est approuvée pour le traitement du mélanome à un stade avancé. Les chercheurs de Moffitt ont donc voulu évaluer si elle pouvait également être efficace en association avec une chimiothérapie standard lorsque le virus était administré à des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif avant la chirurgie.

45 % des patientes ont obtenu une réponse au traitement

Dans un essai de phase 2 portant sur 37 patientes, 45,9 % ont obtenu une réponse, 89 % des patientes sont restées en bonne santé deux ans après le traitement et aucune récidive n'est survenue chez les patientes ayant obtenu une réponse forte. Le profil d'innocuité ne différait pas significativement de ce qui était attendu de la chimiothérapie standard, à l'exception des niveaux plus élevés de fièvre légère, de frissons, de maux de tête et de douleur au niveau de la zone d'injection.

"Nos résultats démontrent que la TVEC, lorsqu'elle est ajoutée à la chimiothérapie systémique, peut augmenter les réponses dans le cancer du sein triple négatif à haut risque et à un stade précoce. Il existe des preuves d'une activation immunitaire robuste dans la tumeur”, a déclaré le directeur médical du bureau des essais cliniques du Moffitt Cancer Center et auteur principal de l'étude, M. Soliman, dans un communiqué.