Maladies infectieuses, chroniques, accidents…

OMS : 56 millions de morts dans le monde en 2015

Dix mesures prise pour améliorer l’état de santé ont donné des résultats depuis 2000, dont la lutte contre le VIH et le paludisme, et la couverture vaccinale.

L’Organisation mondiale de la Santé publie depuis 2005 ses statistiques sanitaires mondiales, baromètre de l’état de santé de la population de 194 pays L'OMS délivre ainsi un instantané sur les progrès et les menaces en matière de santé. Ce vendredi, les chiffres pour 2015 ont été révélés par l’organisation onusienne.

En un an, 56 millions de personnes sont décédées à travers le monde. Parmi ces morts, la cause est enregistrée pour presque la moitié, soit 27 millions. En 2005, ce n’était le cas que pour un tiers. Des pays émergents, comme la Chine, la Turquie et l’Iran, partagent désormais des statistiques détaillées.





Des progrès sur les maladies infectieuses

Ces chiffres permettent à l’OMS de dresser des bilans et de fixer des objectifs de santé publique. « Si les pays ne savent pas pourquoi les gens tombent malades et de quoi ils meurent, il est alors beaucoup plus difficile de déterminer ce qu’il faut faire », explique le Dr Marie-Paule Kieny, sous-directeur général à l’OMS pour le Groupe Systèmes de santé et innovation.

« L’OMS collabore avec les pays pour renforcer les systèmes d’information sanitaire et leur permettre de mieux suivre les progrès vers les objectifs de développement durable. »

Le rapport a notamment permis de montrer que parmi les mesures et les engagements pris, dix points se sont améliorées depuis 2000. La prise en charge et le traitement des infections à VIH (un tiers de patients séropositifs en moins) et la réduction des cas de paludisme grâce aux moustiquaires font partie des réussites les plus spectaculaires : 60 % des personnes habitant en zones à risque ont accès à des moustiquaires imprégnées.

L’accès aux soins prénatals a également progressé, diminuant les risques de fausse couche, et de décès maternels et infantiles. Cette dernière a baissé de 44 %.