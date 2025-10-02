Covid-19 : quels sont les symptômes du variant "Frankenstein" ?

Son nom est inquiétant : le nouveau variant de la Covid-19 est appelé Frankenstein. Classé sous surveillance par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis fin juin, il est devenu majoritaire dans de nombreux pays, dont la France. Le variant XFG, son vrai nom, est de la même famille qu’Omicron.

Covid-19 : une transmission plus importante du variant XFG

Le variant XFG (surnommé Stratus en plus de Frankenstein) a subi plusieurs mutations, au niveau de la protéine Spike. Dans son rapport d’évaluation sur le virus, l’OMS insiste sur deux d’entre elles : celles concernant les acides aminés 478 et 487, car elles favorisent "l’évitement des anticorps". Cela peut faciliter la transmission du virus. En revanche, il n’est pas associé à des formes plus graves de la maladie. Par ailleurs, l’OMS confirme l’efficacité des vaccins actuellement disponibles contre ce nouveau variant.

Variant Frankenstein : des effets sur la voix

Si ses symptômes sont semblables aux précédentes mutations du virus, avec des maux de tête, de la fièvre, des écoulements nasaux ou encore des courbatures, le variant XFG présente une particularité. Dans un article paru dans la version anglophone de Cosmopolitan, le Dr Kaywaan Khan, un médecin généraliste, alerte sur les effets du virus sur la gorge. "L'un des symptômes les plus visibles du variant Stratus est l'enrouement, qui se traduit par une voix rauque ou éraillée, indique ce professionnel de santé. Bien que les symptômes se manifestent différemment et varient d'une personne à l'autre, ceux de ce variant ont tendance à être légers à modérés." Quel que soit le symptôme, il rappelle que seul le dépistage permet d’écarter, ou de confirmer, l’infection par la Covid-19.

Une augmentation des cas de Covid-19 en France

En France, plusieurs spécialistes parlent de 15e vague de Covid-19. Dans son dernier bulletin, Santé Publique France observe une hausse des consultations liées à la maladie. "Les actes pour suspicion d’infection au Covid-19 étaient (...) en hausse modérée (+16 %, soit +313 actes) dans des niveaux comparables à l’année précédente", indique le document. Selon les chiffres du réseau Sentinelles, le taux d’incidence pourrait s’élever à 49 cas pour 100.000 habitants, soit environ 32.610 nouveaux cas la semaine dernière. Cette augmentation concerne particulièrement les 15-64 ans et les plus de 65 ans.