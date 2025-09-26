Covid-19 : la nouvelle vague se confirme en France

La gorge douloureuse, un essoufflement, de la fatigue et parfois de la fièvre : si vous avez ressenti ces symptômes récemment, il s’agissait peut-être de la Covid-19. En cette rentrée, le nombre de cas est en augmentation. Dans un article publié sur Actu.fr, Antoine Flahault, professeur de santé publique à l’université de Genève, confirme l’apparition d’une "nouvelle vague de Covid".

Une augmentation des cas de Covid-19 depuis deux semaines

Les dernières données publiées par les autorités sanitaires françaises corroborent cette hausse des cas. "En France hexagonale, la semaine dernière (2025s38), le taux d’incidence des cas d’infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 192 cas pour 100.000 habitants (…), indique le bulletin de surveillance épidémiologique du réseau Sentinelles, qui réalise des recherches et de la veille en soins de premier recours. Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est en augmentation pour la deuxième semaine consécutive et se situe à un niveau d’activité similaire à ceux observés habituellement en cette période." Le terme IRA rassemble différents virus respiratoires dont la Covid-19. Pour ce virus en particulier, le réseau Sentinelles estime que le taux d’incidence pourrait s’élever à 49 cas pour 100.000 habitants, soit environ 32.610 nouveaux cas la semaine passée.

Covid-19 : le virus se propage davantage chez les plus de 15 ans

Le virus se propage à différentes vitesses, selon la catégorie de population. Ainsi, Sentinelles observe environ 31 cas pour 100.000 patients chez les moins de 14 ans, contre 55 cas pour 100.000 habitants chez les 15-64 ans, soit 26.512 nouveaux cas, et 49 cas pour 100.000 habitants chez les 65 ans et plus. Dans son bulletin, paru le 24 septembre, Santé Publique France partage des données similaires. Issues d’OSCOUR, l’Organisation de la surveillance coordonnée des urgences, elles démontrent que "la progression, se poursuit chez les adultes avec une hausse de 37 % (soit +375 passages aux urgences)". En revanche, elle constate une baisse des visites pour suspicion de Covid-19 chez les enfants, la semaine dernière. D’après Sentinelles, seulement 0,4 % des personnes concernées ont été hospitalisées suite à leur consultation médicale.

Covid-19 : les vaccins sont efficaces contre le variant XFG

Cette augmentation des cas est marquée par l’apparition d’un nouveau variant, appelé XFG. Parfois surnommé "Frankenstein", il représente aujourd’hui 82 % des cas en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Si l’Organisation Mondiale de la santé constate une diffusion rapide de ce virus par rapport aux autres variants, depuis l’été dernier, elle l’a classé à un niveau de risque faible. "Les vaccins contre la COVID-19 actuellement approuvés devraient rester efficaces contre ce variant et contre les formes symptomatiques et graves de la maladie", soulignait-elle dans une communication parue le 25 juin.

Car, pour se protéger de la maladie, la vaccination est recommandée chez les personnes les plus à risque de développer des formes graves. Cette année, la campagne vaccinale débutera le 14 octobre en France, avec une exception pour Mayotte, où elle a démarré le 9 septembre. Elle devrait se terminer le 31 janvier prochain.