Covid-19, grippe : qui est concerné par la campagne conjointe de vaccination ?

L'ESSENTIEL La campagne de vaccination contre la grippe et le coronavirus commencera le 14 octobre.

"Si Santé publique France venait à détecter à la fin du mois de septembre une transmission importante du SARS-CoV-2", selon le ministère de la Santé.

Les patients à risques de développer des formes graves des deux infections peuvent un vaccin dans chaque bras le même jour.

Le 14 octobre marquera le début de la campagne conjointe de vaccination contre la grippe et le Covid-19, selon la direction générale de la Santé, contacté par Le Figaro. "Si Santé publique France venait à détecter à la fin du mois de septembre une transmission importante du SARS-CoV-2", a indiqué, au Parisien, le ministère de la Santé. Pour rappel, la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger de ces infections et donc de prévenir les complications cardiaques, pulmonaires ou l’aggravation d’une maladie chronique, pouvant nécessiter une hospitalisation ou entraîner le décès, et ce particulièrement chez les personnes à risque.

Vaccination contre la grippe et la Covid-19 : pour qui ?

La vaccination est fortement recommandée pour les personnes à risque de développer des formes graves de la grippe et du coronavirus, à savoir :

Les adultes âgés de plus de 65 ans

Les femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse

Les personnes atteintes de comorbidités (hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, greffes, trisomie 21, de troubles psychiatriques, de démence)

Les adultes et les enfants à partir de l’âge de 6 mois souffrant de certaines maladies chroniques ou immunodéprimés

Les patients obèses ayant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40

Les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d’hébergement

L’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave

Les proches des patients immunodéprimés

Les professionnels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère

Le personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et le personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs, ainsi que les professionnels des filières porcines et avicoles

Covid-19, grippe : les deux vaccins injectés simultanément sur les deux bras

Comme l’année dernière, il est recommandé de recevoir une dose des deux vaccins simultanément sur deux sites distincts, par exemple, un vaccin dans chaque bras le même jour. La raison : limiter les consultations chez le professionnel (médecin, infirmier, pharmacien, sage-femme) qui effectuera les injections. "L’expérience acquise de longue date en matière de vaccination montre que la co-administration de plusieurs vaccins n’est pas dangereuse pour le patient et ne compromet pas leur efficacité. Par ailleurs, il n’y a pas de délai particulier à respecter entre les deux vaccinations si celles-ci ne peuvent être réalisées le même jour", a indiqué l’ARS Île-de-France.

En ce qui concerne les vaccins, ceux conseillés pour la grippe sont trivalents, c’est-à-dire basés sur trois souches du virus (A(H1N1), A(H3N2), B/Victoria), et non plus quadrivalents. Ils sont pris en charge à 100 % pour les personnes à risque et remboursés à hauteur de 65 % pour les enfants de 2 à 17 ans. "Les personnes concernées reçoivent un bon de prise en charge de l’Assurance maladie qui leur permet qui leur permet de retirer gratuitement le vaccin à la pharmacie." Côté Covid-19, "le vaccin à ARN messager Comirnaty JN1® de Pfizer/BioNTech est disponible pour la campagne de vaccination 2025-2026. Les vaccins contre le Covid sont pris en charge à 100 %", selon l’Assurance Maladie.

Appliquer scrupuleusement les gestes barrières même si l'on est vacciné

Les autorités sanitaires rappellent que même si les patients sont vaccinés, les gestes barrières doivent être respectés. Ainsi, il convient de porter un masque, de se laver fréquemment les mains, d’éviter les contacts avec des personnes âgées ou fragiles, de favoriser le télétravail et d’informer les personnes avec qui l’on a été en contact lorsqu’on était contagieux.