Le chocolat noir permettrait de réduire le risque de dépression

Un petit carré de chocolat pour ne plus voir la vie en noir : des chercheurs ont constaté que les amateurs de chocolat noir sont moins fréquemment en dépression. Les résultats ont été publiés dans Depression & Anxiety.

Un risque de dépression réduit de 70%

Les scientifiques ont récolté les données d’un sondage national sur la santé et la nutrition aux Etats-Unis. À deux reprises, les 13 626 participants ont déclaré tout ce qu’ils ont consommé pendant 24 heures. 11,1% d’entre eux ont mangé du chocolat sur ces périodes, dont du chocolat noir pour 148 personnes. Les scientifiques ont constaté que ces dernières avaient 70% de risques en moins d’avoir des symptômes dépressifs, par rapport aux personnes qui ne mangent pas du tout de chocolat. Les plus gros consommateurs de chocolat, quelle qu’en soit la couleur, avaient moins de risque de dépression, en comparaison à ceux qui n’en mangent pas du tout.

Un lien de causalité inexistant

L’auteure principale de l’étude, Sarah Jackson, précise qu’elle n’a pas trouvé de lien de causalité clair entre le chocolat noir et la dépression. "Des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre le lien : cela pourrait être le fait que la dépression réduit l’envie de chocolat des individus ou d’autres facteurs, qui pourraient diminuer la probabilité que les gens soient déprimés et mangent du chocolat noir dans le même temps." Sarah Jackson souligne également qu’il sera nécessaire de comprendre quelle quantité et quel type de chocolat permettent de réduire le risque de dépression.

Un aliment aux multiples vertus

Ce n’est pas la première étude à s’intéresser aux vertus du chocolat. En 2010, une étude parue dans European Heart Journal montrait que consommer du chocolat noir réduit le risque de maladie cardio-vasculaire notamment parce qu’il diminue la pression artérielle. En 2016, d’autres chercheurs ont analysé les propriétés du chocolat pour le cerveau : les personnes qui en consomment ont de meilleures capacités cognitives. Pour profiter de ces bienfaits sans consommer trop de sucre, deux carrés par jour suffisent.