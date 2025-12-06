Injections d’acide hyaluronique : comment éviter les séquelles ?

L'ESSENTIEL L’acide hyaluronique injectable est très utilisé en médecine esthétique pour atténuer les signes du vieillissement ou modifier l’apparence du visage.

Mais selon une nouvelle étude, ces injections peuvent provoquer des complications graves si le produit obstrue des artères du visage, entraînant notamment nécrose, cécité ou AVC.

Sur 100 échographies de personnes ayant présenté des complications, près de la moitié montraient une absence de flux sanguin dans les petits vaisseaux reliant les artères superficielles aux artères profondes du visage.

Nécrose cutanée, cécité et accident vasculaire cérébral… Voici les risques liés à l’injection d’acide hyaluronique, selon une nouvelle étude présentée cette semaine au congrès annuel de la Société de radiologie d’Amérique du Nord. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les échographies de 100 personnes ayant eu des complications après cette intervention esthétique.

Obstruction des artères du visage, cécité, AVC

Les patients avaient effectué leurs injections d’acide hyaluronique dans des centres situés en Amérique du Sud, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Après analyse des échographies, les chercheurs ont identifié des problèmes vasculaires aux conséquences graves.

D’après leurs résultats, relayés par le Dr Rosa Sigrist, auteure principale de l’étude, à la BBC, les injections d’acide hyaluronique ont souvent entraîné une obstruction des artères du visage. Plus précisément, près de 50 % des échographies présentaient une absence de flux sanguin dans les petits vaisseaux reliant les artères superficielles aux artères profondes du visage. Dans un tiers des cas, le flux sanguin était même absent dans les principaux vaisseaux.

Cette obstruction des artères était à l’origine de sérieuses complications, comme une nécrose de la peau, une cécité ou un accident vasculaire cérébral. Selon le Dr Rosa Sigrist, le risque est d’autant plus important si l’injection se situe sur la zone autour du nez, où les vaisseaux sanguins nasaux sont liés à des parties importantes de la tête.

Faire une échographie du visage avant l’injection d’acide hyaluronique

L'acide hyaluronique, sous forme injectable, est très utilisé en médecine esthétique pour réduire les signes du vieillissement de la peau ou modifier l’apparence du visage. Ce produit de comblement augmente les volumes, mais son effet est limité dans le temps. Pour maintenir l’effet souhaité, il faut donc refaire des injections.

Avant cette nouvelle étude, l’assurance maladie listait déjà plusieurs complications : réaction allergique (après l’injection, pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique), infection bactérienne de la zone injectée mais aussi - comme l’équipe du Dr Rosa Sigrist - nécrose de la peau et troubles de la vue, pouvant aller jusqu’à une perte de vision.

Pour éviter ces effets secondaires, le Dr Rosa Sigrist recommande aux cliniques d’esthétique de toujours faire une échographie du visage avant les injections. “Si les injecteurs ne sont pas guidés par échographie, ils traitent en fonction des observations cliniques et injectent à l’aveugle, précise-t-elle. Mais si nous pouvons visualiser les résultats de l’échographie, nous pouvons cibler l’endroit exact où se produit l’occlusion.”

En France, depuis 2024, la délivrance des dispositifs à base d’acide hyaluronique injectable n’est possible que sur prescription médicale. Seuls les médecins sont habilités à les réaliser et il est fortement déconseillé de se tourner vers d’autres professionnels - coiffeurs, esthéticiens, prothésistes ongulaires, particuliers non professionnels, etc. - qui mettent en danger les clients et peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la médecine.