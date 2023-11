Se faire injecter de l'acide hyaluronique par sa coiffeuse ou sa manucuriste est très dangereux

L'ESSENTIEL Le marché des injections d’acide hyaluronique et de toxine botulique est en augmentation permanente en France.

"Les injections sont des actes médicaux mini-invasifs, à pratiquer exclusivement dans un environnement médical avec le respect de bonnes pratiques", insiste-t-elle également.

Ces dernières années, la médecine esthétique connaît dans les pays occidentaux un développement fulgurant, avec un nombre croissant de femmes et d’hommes qui y ont recours. Le marché des injections d’acide hyaluronique et de toxine botulique est de ce fait en augmentation permanente en France.



Esthétique : "Les injections sont des actes médicaux mini-invasifs"

Concernant les mésusages, la médecin a rappelé à plusieurs reprises que "les injections sont des actes médicaux mini-invasifs, à pratiquer exclusivement dans un environnement médical avec le respect de bonnes pratiques". Facilement obtenables sur internet ou auprès des pharmaciens, l’acide hyaluronique et la toxine botulique sont régulièrement injectés en toute illégalité par des coiffeuses, des esthéticiennes et des manucuristes.

"Elles proposent à leurs clientes de les injecter en même temps qu’elles leur coupent les cheveux ou qu’elles font leurs ongles, avec des tarifs souvent moins onéreux que chez les médecins esthétiques. Parfois, des femmes se font aussi entraîner par leurs copines. Il y a également des influenceuses qui se le font elles-mêmes sur les réseaux sociaux. L’autre jour, j’en ai vu une qui s’apprêtait à s’injecter de l’acide hyaluronique dans le visage sans même retirer son fond de teint, c’est une aberration. Je suis absolument contre cette médecine de foire, pratiquée à la sauvette", déplore Martine Baspeyras. "On a récemment réussi à arrêter une de ces non-médecins dans la région, et on a chiffré qu’elle devait gagner grâce aux injections entre 25.000 et 30.000 euros par mois", raconte encore la spécialiste, très préoccupée par cette découverte.

Esthétique : quels sont les potentiels effets indésirables des injections ?

Ces tendances peuvent être dangereuses pour la santé, car même pratiquées par des professionnels de santé, les injections sont susceptibles de provoquer de nombreux effets secondaires.



"Les effets secondaires les plus fréquents et les moins graves des injections à visée esthétique sont les hématomes ou les rougeurs, qui disparaissent en une dizaine de jours", détaille Martine Baspeyras. "Parfois aussi, il s’agit d’un mauvais résultat esthétique, avec asymétrie et/ou gonflement excessif. Autre risque sans gravité majeure : il peut y avoir une mauvaise correction avec un effet inesthétique inverse de celui que l’on cherchait à obtenir", poursuit l’experte.



"D’autres complications sont plus graves mais heureusement très, très rares. Lorsque le produit de comblement est injecté dans une petite artériole, il peut par exemple déclencher une embolie d’acide hyaluronique altérant la circulation sanguine d’un territoire du visage avec potentiellement le développement d’une nécrose tissulaire, voire d’une perte de la vision d’un œil", ajoute la dermatologue.



"Il peut aussi y avoir des nodules qui apparaissent, parfois très longtemps après une intervention esthétique. Nous avons par exemple eu le cas d’une femme qui a présenté cet effet secondaire 17 ans après une injection d’acide hyaluronique, car elle a changé de statut immunitaire en développant une polyarthrite rhumatoïde", précise Martine Baspeyras.



"Lorsqu’on fait une injection à visée esthétique chez un médecin, il peut mieux prévenir ces effets secondaires, les reconnaître et les traiter, contrairement aux autres professionnels de l’esthétique", insiste-t-elle.

Esthétique : ce qu'il faut faire avant les injections

"Avant d’injecter, on doit aussi s’informer sur l’état de santé du patient lors d’une consultation préalable conséquente et sur ce qu’il a fait en esthétique avant de nous voir, ce qui peut parfois ne pas être compatible avec une injection. Si c’est le cas, il faut savoir dire « non » en se justifiant, même si ce n’est pas toujours facile et même si la personne insiste", affirme l’experte. "Il faut également rester modéré quant à la quantité de produit injecté", avertit-elle.



Au sein de la Société Française de Dermatologie, le nouveau groupe Vigilance Esthétique s’est donné comme mission la collecte des effets secondaires des injectables en médecine esthétique, leur analyse et la définition de la conduite à tenir. "Son but est d’aider les médecins à améliorer la prise en charge des complications et d’essayer de les prévenir pour améliorer la pratique de ces injections à visée esthétique", conclut Martine Baspeyras.