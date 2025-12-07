Son médecin lui diagnostique une dépression, c’était un cancer au cerveau

L'ESSENTIEL Pamela Cook a commencé a avoir des vertiges et une fatigue inexpliquée. Son médecin a assuré que c'était une dépression.

Son état de santé s'est aggravé rapidement. L'hôpital a alors découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau très agressive.

Elle est décédée 6 mois après les premiers symptômes.

Vertiges, fatigue inexpliquée, oublis réguliers, perte de confiance en soi… Lorsque Pamela Cook a présenté ses symptômes à son médecin traitant, il lui a assuré qu’elle souffrait de dépression et lui a prescrit des antidépresseurs. Elle a découvert quelques semaines plus tard qu’elle avait en réalité une tumeur cérébrale incurable, appelée glioblastome.

Sa fille Clair a partagé son histoire afin de sensibiliser le public à ce cancer du cerveau au pronostic très sombre.

Son médecin lui a dit de "donner du temps" aux antidépresseurs

En septembre 2023, Pamela Cook a commencé à ressentir des vertiges et une grande fatigue. Pour son médecin, pas de doute. Elle faisait une dépression. "Quand son état ne s’est pas amélioré, elle est retournée consulter. Mais il lui a dit de donner plus de temps aux antidépresseurs", explique Clair dans un communiqué publié par l’association Brain Tumour Research.

Elle a finalement été conduite à l'hôpital par son mari un soir, lorsqu’elle a soudainement oublié pourquoi ils descendaient des marches et paniqué. Les examens menés au sein de l’établissement ont révélé qu’elle avait une tumeur au cerveau. Des tests supplémentaires ont montré qu’il s’agissait d’une des formes les plus agressives : un glioblastome. Les patients touchés par cette maladie ont une espérance de vie de 12 à 18 mois.

Malgré le pronostic sombre, Pamela a été opérée en novembre 2023. "Les chirurgiens ont réussi à retirer une grande partie de la tumeur, mais pas la totalité. Elle a ensuite entamé six semaines de radiothérapie et de chimiothérapie combinées, entre Noël et le Nouvel An. Ce fut une épreuve terrible. Elle s’est affaiblie, a contracté des infections et a été hospitalisée à plusieurs reprises", se souvient sa fille.

L’ensemble de la famille gardait espoir : "Maman avait toujours été si forte. Elle adorait promener le chien, était toujours en mouvement et débordait d’énergie. Nous étions convaincus qu’elle s’en sortirait.", explique Clair.

"Le glioblastome est une maladie si cruelle et invasive"

Malheureusement, de nouveaux scanners effectués en février 2024 ont révélé que la tumeur était revenue et qu’elle progressait. La décision a été prise de stopper les traitements qui "n’auraient fait qu’aggraver ses souffrances".

De retour chez elle, Pamela a pu compter sur le soutien de ses proches et célébrer avec eux son anniversaire. Mais quelques jours après, son état de santé s’est encore davantage dégradé. Elle faisait des crises d'épilepsie et a progressivement perdu la parole ainsi que sa mobilité.



"Maman est restée forte à sa manière jusqu'au bout. Elle refusait d'être vue en fauteuil roulant, disant : « Jamais de la vie ! », et elle le pensait vraiment". Malgré son esprit toujours combatif, Pamela a été emportée par la maladie le 24 mars 2024, soit environ 6 mois après les premiers symptômes.

"C'est tellement difficile de réaliser à quelle vitesse tout s'est passé. Elle est partie en croisière en août 2023, en pleine forme, et en mars, elle nous a quittés. Le glioblastome est une maladie si cruelle et invasive. Il dépouille une personne de tout : sa mobilité, sa parole et son autonomie, petit à petit", confie sa fille Clair.

Le glioblastome, un cancer à l'évolution très rapide

En mémoire de sa mère, la quadragénaire est déterminée à mobiliser la population contre le glioblastome et à aider la recherche.

Le glioblastome touche environ 3.500 personnes en France par an. Son évolution peut être très rapide. Les maux de tête, les nausées et les vomissements sont les symptômes les plus fréquents. Le patient peut aussi présenter des problèmes d'élocution ou de vision, des étourdissements ou encore des troubles de la mémoire ou du comportement.

"Si le partage de l’histoire de maman peut aider ne serait-ce qu’une autre famille à éviter ce que nous avons vécu, alors cela en aura valu la peine".