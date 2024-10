Glioblastome : les molécules de cette fleur aideraient à lutter contre ce cancer du cerveau

L'ESSENTIEL La violette renferme de petits peptides circulaires, appelés "cyclotides", qui ont à peu près la forme "d'un frisbee."

Le cyclotide kalata B1 amplifie l'activité de la chimiothérapie, en réduisant de plus de dix fois la quantité nécessaire pour tuer les cellules de glioblastome.

Une version synthétique du kalata B1 a une efficacité égale à celle de la molécule naturelle.

Chez les personnes atteintes de glioblastome, seule la moitié des patients répondent à la chimiothérapie approuvée par la Food and Drug Administration, le témozolomide. Même chez ces derniers, les cellules cancéreuses deviennent rapidement résistantes. La plupart des malades décèdent dans les 12 à 16 mois suivant le diagnostic, et rares sont ceux qui survivent plus de cinq ans. "C'est pourquoi de nouvelles méthodes de thérapie adjuvante sont absolument nécessaires", ont signalé des chercheurs américains.

"Des pores dans les membranes des cellules cancéreuses"

Dans une récente étude, ils ont ainsi examiné des molécules présentes dans les violettes. Il s’agit de petits peptides circulaires appelés "cyclotides". Selon Samantha L. Gerlach, auteure principale des recherches, ils ont à peu près la forme "d'un frisbee et se sont révélés actifs en éprouvette contre certains types de cellules cancéreuses humaines. Dans le détail, les liaisons disulfures qui maintiennent la forme des cyclotides peuvent les aider à créer des pores dans les membranes des cellules cancéreuses."

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont analysé des cyclotides naturels et synthétiques (Cycloviolacine O3, Cycloviolacine O19, Kalata B1 naturel, Kalata B1 synthétique et Vitri E) seuls et en co-exposition avec le témozolomide. "Bien que le kalata B1 soit communément présent dans les espèces de violettes, l'extraction du matériel végétal ne produit que des quantités minuscules. En travaillant jour et nuit pendant des mois, les quantités minimales que nous obtenons sont insuffisantes pour la recherche clinique", a expliqué la professeure. Après avoir collaboré avec une entreprise, les chercheurs ont pu obtenir des quantités beaucoup plus importantes de la version synthétique, suffisantes pour être testées sur des souris souffrant de glioblastome et des cellules cancéreuses humaines.

Glioblastome : les molécules de la violette stimulent l'activité de la chimiothérapie

Les résultats, publiés dans la revue Biomedicines, ont montré que le cyclotide kalata B1 amplifie l'activité de la chimiothérapie, en réduisant de plus de dix fois la quantité nécessaire pour tuer les cellules de glioblastome. D’après les auteurs, la structure et l'efficacité du kalata B1 synthétique se sont avérées équivalentes en tous points à celles de la molécule naturelle. "Nos données cellulaires suggèrent que nous pouvons maintenant aller de l'avant avec la version synthétique. Nous sommes encore loin des essais cliniques, mais la voie est désormais libre pour déterminer si ce produit peut être testé en toute sécurité", ont-ils conclu.