Mémoire : comment une chanson peut raviver un souvenir oublié

L'ESSENTIEL Une étude révèle que les chansons, bien plus que leurs paroles simplement prononcées, ravivent des souvenirs personnels en agissant comme des repères temporels.

La musique évoque plus rapidement des souvenirs positifs et intensifie la sensation de revivre les événements.

Cela pourrait aider les personnes atteintes de démence à reconnecter avec leur passé grâce à des playlists personnalisées.

Qui n'a jamais senti une vague de souvenirs remonter en entendant les premières notes d'une vieille chanson familière ? Une étude canadienne de l’Université de Waterloo, publiée dans la revue Memory & Cognition, apporte un nouvel éclairage à ce phénomène presque banal. "Nous avons observé que nos chansons préférées ravivaient souvent des souvenirs personnels de l'époque où elles étaient populaires", notent les chercheurs dans un communiqué.

Les chansons, des balises temporelles pour les souvenirs

Pour arriver à ce constat, l’équipe de scientifiques a comparé les effets de simples paroles de chansons prononcées à ceux de chansons entières sur la mémoire des participants. Résultat : les morceaux au complet ont suscité plus de souvenirs, plus rapidement et avec davantage de détails. "La musique nous aide à nous souvenir car elle vient relier les souvenirs à une période précise de notre vie", expliquent-ils.

L’expérience, menée sur un groupe de 84 volontaires, consistait à leur faire écouter des extraits de morceaux pop sortis entre 2017 et 2020. Dès qu’un souvenir personnel émergeait, ils devaient le décrire. Les chercheurs ont ensuite analysé la rapidité d’évocation, la nature du souvenir et les émotions qui lui étaient associées. Ils ont ainsi découvert que "les chansons servent de repères temporels, ou de balises, qui aident le cerveau à naviguer à travers ses souvenirs".

Redorer la mémoire des patients atteints de démence

Les travaux montrent aussi, sans grande surprise, que les chansons optimistes et dynamiques génèrent plus souvent des souvenirs positifs. Mais surtout, les morceaux de musique semblent déclencher un sentiment fort de "revivre" le souvenir remémoré. "De manière remarquable, les chansons provoquent des sensations plus intenses de 'réexpérimenter' un événement. Et cela est d’autant plus pertinent pour les personnes âgées qui peuvent avoir des difficultés à raviver spontanément des souvenirs", précisent les chercheurs. D’où une hypothèse : des playlists personnalisées pourraient aider les personnes souffrant de démence à accéder à leurs souvenirs les plus précieux.

Ce n’est pas la première fois que la musicothérapie montre des effets bénéfiques sur les patients atteints de troubles neurodégénératifs, à commencer par l'Alzheimer. Une étude de 2024 a notamment montré que la musique réduisait leur niveau de détresse et d’anxiété, tout en augmentant leur vigilance et leur humeur. Point non négligeable : ce sont les morceaux écoutés entre 10 et 30 ans qui s’avèrent les plus efficaces. Une autre recherche va même plus loin en suggérant que la musique pourrait aider à régénérer certaines connexions cérébrales endommagées, marques de fabrique de la démence.