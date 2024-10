Comment la musique peut aider les patients atteints de démence

L'ESSENTIEL La musicothérapie offre des bénéfices importants pour les patients atteints de démence. Écouter leurs chansons préférées réduit l’anxiété, la dépression et améliore leur bien-être, tout en favorisant les capacités cognitives.

La musique stimule plusieurs zones du cerveau, notamment celles liées aux émotions et à la mémoire, souvent préservées malgré la démence. Elle pourrait même régénérer des connexions cérébrales endommagées.

Utilisée en complément d'autres traitements, la musique peut ainsi aider à freiner certains effets délétères de la démence, améliorant ainsi la qualité de vie des patients et de leurs aidants.

Et si la clé pour soulager les personnes atteintes de démence se trouvait dans leurs chansons préférées ? Depuis quelques années, la recherche explore de plus en plus l'impact de la musique sur la santé, et les résultats sont prometteurs, notamment dans le traitement des maladies neurodégénératives. C’est ce qu’affirment les scientifiques Rebecca Atkinson et Ming-Hung Hsu, de l’Université Anglia Ruskin (Royaume-Uni), dans un article publié dans The Conversation.

La musique, une alliée contre l'anxiété et la dépression

Écouter de la musique, jouer d’un instrument, chanter... Les études montrent notamment que la musicothérapie peut réduire l’anxiété et la dépression chez les patients atteints de démence, tout en améliorant leur bien-être et celui de leurs aidants. Ces moments musicaux aident à mieux faire face aux défis quotidiens, en apportant un soutien émotionnel tant pour les malades que pour ceux qui les accompagnent.

Mais la musicothérapie ne se limite pas seulement à une amélioration émotionnelle. Elle semble aussi avoir un effet direct sur les capacités cognitives, notamment chez les personnes âgées souffrant de problèmes de mémoire. Comment expliquer cette influence ? La réponse se trouve dans le cerveau : contrairement à ce que l’on pensait auparavant, la musique active de nombreuses zones cérébrales simultanément, notamment celles impliquées dans la mémoire, les émotions et les mouvements.

Chansons préférées et régénération cérébrale ?

La recherche va plus loin en suggérant que la musique pourrait même aider à régénérer certaines connexions cérébrales endommagées, alors que la destruction des cellules cérébrales est la marque de fabrique des maladies neurodégénératives. Or, la musique, en particulier celle que le patient connaît et affectionne, pourrait renforcer ces connexions, contribuant ainsi à freiner certains effets délétères de la démence.

Les souvenirs et les émotions liés à des chansons spécifiques semblent d’ailleurs un rôle majeur. En effet, les zones du cerveau associées aux souvenirs musicaux sont souvent moins touchées par la démence que d’autres régions. C’est pour cela que des patients peuvent encore se souvenir d’anciennes chansons, même lorsqu’ils ont perdu d’autres souvenirs. Ces mélodies familières déclenchent des réactions émotionnelles positives, réduisant l’agitation et l’anxiété, tout en améliorant l’humeur générale.

Une récente étude a par ailleurs révélé que lorsque des patients écoutaient leurs morceaux favoris de façon répétée, leur rythme cardiaque et leurs mouvements s’ajustaient en fonction des caractéristiques musicales. Ils se mettaient aussi à se souvenir d'histoires ou d’événements en lien avec la musique, illustrant l’effet direct de la musique sur la mémoire et les émotions. Des programmes de formation musicale ont même démontré leur capacité à améliorer certaines fonctions exécutives, comme la résolution de problèmes et la régulation des émotions. Autant de raisons d'envisager la playlist favorite de vos proches comme un véritable outil thérapeutique.