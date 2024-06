Comment la musique peut-elle aider les malades d'Alzheimer ?

L'ESSENTIEL "Les souvenirs musicaux sont souvent préservés dans la maladie d'Alzheimer, car les zones clés du cerveau liées à la mémoire musicale sont relativement non endommagées par la maladie", selon la Mayo Clinic.

Ecouter ou chanter des chansons peut apporter "des avantages émotionnels et comportementaux pour les personnes atteintes d’Alzheimer et d'autres types de démence".

La musique peut aussi aider les aidants en réduisant leur propre anxiété, "en allégeant leur humeur", ainsi qu’en leur offrant "un moyen d'entrer en contact" avec leurs proches.

Touchant plus de 35 millions de personnes dans le monde, la maladie d'Alzheimer est un type spécifique de démence qui implique une détérioration mentale due à une dégénérescence du cerveau : les neurones meurent progressivement. Cela se manifeste par une série de symptômes affectant la mémoire, la cognition, les facultés sociales, jusqu’à ne plus pouvoir interagir avec le quotidien.

Aucun remède ne permet à ce jour d’en guérir, mais certains traitements limitent l’impact des symptômes. Par ailleurs, il existe des moyens de faciliter le quotidien des malades d’Alzheimer, à commencer par la musique, explique la Mayo Clinic, un célèbre centre universitaire et hospitalier américain, dans un article publié sur son site.

Les souvenirs musicaux sont préservés dans la maladie d’Alzheimer

"La perte de mémoire est le symptôme clé de la maladie d’Alzheimer, rappellent les chercheurs. Un signe précoce de la maladie est la difficulté à se souvenir d’événements ou de conversations récentes. Au fur et à mesure que la pathologie progresse, la déficience de la mémoire persiste et s'aggrave, ce qui affecte la capacité à fonctionner au travail ou à la maison."

C’est là que la musique peut avoir un intérêt essentiel : "Les souvenirs musicaux sont souvent préservés dans la maladie d'Alzheimer, car les zones clés du cerveau liées à la mémoire musicale sont relativement non endommagées par la maladie." La recherche scientifique suggère ainsi qu'écouter ou chanter des chansons peut apporter "des avantages émotionnels et comportementaux pour les personnes atteintes d’Alzheimer et d'autres types de démence".

Pour les aidants aussi, la musique peut être d’une aide précieuse. D’une part, en réduisant leur propre anxiété, "en allégeant leur humeur", mais également en leur offrant "un moyen d'entrer en contact" avec leurs proches malades, "en particulier ceux qui ont des difficultés à communiquer".

Comment utiliser la musique pour soulager les malades d’Alzheimer ?

Les spécialistes de la Mayo Clinic donnent six conseils aux aidants pour utiliser la musique comme "thérapie".

- Pensez aux préférences de votre proche. "Quel genre de musique aime-t-il ? Quelle musique évoque-t-elle des souvenirs heureux dans sa vie ? Impliquez votre famille et vos amis en leur demandant de suggérer des chansons ou de créer des listes de lecture."

- Définissez l'ambiance. "Pour calmer votre proche pendant l'heure du repas, jouez de la musique ou chantez une chanson calme. Lorsque vous souhaitez améliorer son humeur, choisissez une musique plus optimiste ou plus rapide."

- Évitez la sur-stimulation. "Lorsque vous jouez de la musique, éliminez les bruits concurrents. Éteignez la télévision. Fermez la porte. Réglez le volume en fonction de la capacité auditive de votre proche. Choisissez de la musique qui n'est pas interrompue par des publicités, ce qui peut causer de la confusion."

- Encouragez le mouvement. "Aidez votre proche à applaudir ou à taper ses pieds au rythme de la musique, voire à danser."

- Chantez avec votre proche. "Cela peut stimuler l'humeur et améliorer votre relation. Certaines études suggèrent également que le chant peut aider à stimuler des souvenirs uniques."

- Faites attention aux réactions de votre proche. "S’il semble aimer des chansons particulières, jouez-les souvent. S’il réagit négativement à une chanson ou à un type de musique particulier, choisissez autre chose."