Chagrin, détresse émotionnelle : pourquoi les paroles des chansons vous font du bien

L'ESSENTIEL Que ce soit pour surmonter un chagrin, se sentir moins seul ou maintenir un équilibre émotionnel, les auditeurs se tournent vers des paroles qui reflètent leur état interne, car ils jouent un rôle central pour réguler leurs émotions.

En revanche, les caractéristiques acoustiques des chansons, comme le tempo, l'harmonie ou la tonalité, n'ont pas montré de lien constant avec les objectifs émotionnels.

Selon les chercheurs, ces résultats offrent des applications potentielles pour les pratiques thérapeutiques et les algorithmes de streaming musical.

En période de stress, les personnes ont souvent tendance à écouter des chansons apaisantes qui les aident à atteindre leurs objectifs de bien-être émotionnel. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem (Israël) se sont penchés sur le lien entre les objectifs de bien-être et l’écoute de la musique, plus précisément des paroles des chansons, pour faire face à des situations angoissantes, comme un chagrin d’amour, l'isolement en temps de crise et la détresse émotionnelle.

Les paroles ont de l'importance pour réguler ses émotions

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Frontiers in Psychology, l’équipe a analysé un ensemble de données à grande échelle comprenant 2.804 chansons choisies par des adultes de 11 pays pendant le premier confinement de l’épidémie de Covid-19. Les participants ont indiqué leurs objectifs de bien-être et ont également nommé leur chanson dite "d'adaptation". Si la musique en général favorise l'adaptation émotionnelle, les paroles ont un poids psychologique particulier, selon les auteurs. "Les paroles incorporées dans la musique donnent souvent voix à des émotions difficiles à exprimer, notamment le chagrin, le souvenir et l'espoir."

Plus précisément, ces derniers ont identifié des schémas clairs entre les thèmes des paroles et les objectifs émotionnels des auditeurs. Les chansons contenant des paroles sur la perte, la vie et la mort, l'appartenance ou l'âme ont été systématiquement choisies par ceux qui luttaient contre la tristesse, la solitude ou le désir de réflexion personnelle. Dans le détail, les volontaires cherchant à se distraire lors d’une situation stressante étaient plus susceptibles de choisir des chansons sur le thème de la perte, tandis que celles qui tentaient de soulager leur solitude étaient attirées par des paroles évoquant l'appartenance.

Seules les paroles comptent

"Ainsi, nous pouvons utiliser les paroles comme point d'ancrage, mais la façon dont les chansons sont interprétées n'a pas d'incidence sur les objectifs émotionnels", ont expliqué les scientifiques. En effet, les résultats n’ont révélé aucun lien constant entre les caractéristiques acoustiques des chansons, telles que le tempo, l'harmonie ou la tonalité, et les objectifs émotionnels.

Des applications potentielles pour les pratiques thérapeutiques

"À une époque où de nombreuses personnes sont confrontées à des traumatismes personnels et collectifs, comprendre le pouvoir émotionnel des paroles peut nous aider à mieux gérer la santé mentale, tant au niveau individuel qu'au niveau de la société", ont déclaré les chercheurs. Ils estiment que ces données pourraient influencer l'utilisation de la musique dans les contextes thérapeutiques, les cérémonies commémoratives et même la conception d'algorithmes pour des playlists personnalisées qui favorisent le bien-être émotionnel.