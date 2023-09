Comment gérer la détresse causée par un accouchement difficile ?

L'ESSENTIEL Quand des complications surviennent à l'accouchement, la détresse émotionnelle peut être intense et représenter un défi pour les mères et leur entourage.

Plusieurs conseils peuvent aider à gérer cette souffrance, comme reconnaître et s'autoriser le droit d'éprouver de la déception et de la tristesse.

Devant l'arrivée du bébé, l'entourage peut parfois reprocher à la mère de ne pas être heureuse d'avoir donné naissance et ne pas comprendre pourquoi elle souffre.

L'accouchement est un moment entouré de rêve et d'attente dont la réalité peut être bien différente de ce qui avait été imaginé. Quand les complications surviennent, la détresse émotionnelle peut être intense et représenter un défi pour les mères et leur entourage.

La remise en question du scénario idéal de l'accouchement

Même si chaque grossesse est unique, chaque femme se prépare mentalement à un scénario idéal. Se confronter à une réalité différente, en particulier lors d'un accouchement difficile, peut être synonyme de douleur, de perte de contrôle et d'une forte déception.

Lorsque les choses ne se passent pas comme prévues, la mère peut ressentir une forte tristesse, de la colère ou une frustration ainsi qu'une culpabilité et un sentiment d'échec. Certaines mères préfèrent ne pas parler de leur expérience et envient les récits d'accouchements plus positifs, s’isolant ainsi dans leur souffrance.

Comment gérer la détresse d'un accouchement difficile ?

Certains conseils pratiques peuvent aider à gérer la souffrance engendrée par un accouchement qui s'est mal passé :

• Reconnaître et s'autoriser le droit d'éprouver de la déception, de la tristesse et d'autres émotions par rapport à l'accouchement car elles font partie du processus de deuil.

• Accepter que l'accouchement idéal est rare et que la majorité des femmes ne vivent pas l'accouchement qu'elles ont imaginé. Se rappeler que c'est normal peut réduire le sentiment d'isolement.

• Parler autant que possible avec les professionnels de santé et avec d'autres femmes qui ont vécu des accouchements difficiles pour trouver du réconfort et des réponses à ses questions.

• Exprimer autant que possible ses émotions, que ce soit dans un journal, sous forme d'expression artistique comme le dessin ou la musique.

• S’accorder du temps pour soi pour s'autoriser à récupérer émotionnellement.

Comment expliquer sa souffrance à ses proches ?

Devant l'arrivée du bébé, l'entourage peut parfois reprocher à la mère de ne pas être heureuse d'avoir donné naissance et ne pas comprendre pourquoi elle souffre.

Pour vous aider, choisissez un moment approprié pour parler en toute honnêteté de vos émotions et de votre expérience tout en exprimant clairement vos besoins. Écoutez aussi leurs réactions et soyez patiente, vos proches aussi ont besoin de temps pour comprendre ce qu'il s'est passé.

