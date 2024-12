Démence : voici pourquoi la musique fait du bien aux patients

L'ESSENTIEL La nouvelle étude démontre comment et pourquoi la musique peut réduire la détresse et l'agitation chez les personnes atteintes de démence avancée.

La musique stimule l'activité cognitive du cerveau, facilitant l'accès aux souvenirs.

Les chansons écoutées entre 10 et 30 ans sont les plus efficaces sur les patients souffrant de démence.

La musique adoucit les mœurs. Cet adage est encore plus vrai chez les personnes atteintes de démences avancées. Des chercheurs de l’université Anglia Ruskin ont identifié les mécanismes expliquant pourquoi la musique a des effets apaisants chez ces patients. Ce qui confirme l'intérêt de la musicothérapie pour ces troubles cognitifs.

Leur étude a été publiée dans la revue Nature Mental Health.

Démence : la musique réduit la détresse des patients

Pour évaluer l'intérêt de la musicothérapie chez les patients souffrant de démence, les chercheurs ont passé aux cribles les études sur ce sujet et réalisé des entretiens avec le personnel et les musicothérapeutes des services spécialisés dans la démence du Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust.

L'analyse des données récoltées montre que les séances de musicothérapie personnalisées peuvent apporter une réduction rapide de l'agitation et de l'anxiété des personnes atteintes de démence avancée. Des améliorations de l'attention, de l'engagement, de la vigilance et de l'humeur ont également été observées. "Les interactions musicales peuvent aider les gens à se sentir plus en sécurité et plus orientés dans leur environnement, ce qui peut réduire les niveaux de détresse et améliorer le bien-être", remarquent les auteurs dans leur communiqué.

Ces effets bénéfiques surviennent aussi bien si le patient chante, joue ou écoute la musique.

Démence et souvenir : les chansons écoutées entre 10 et 30 ans sont les plus efficaces

Comment la musique améliore le bien-être et réduit la détresse des patients souffrant de démence ? L’équipe a une réponse. Elle remarque que la musique offre une stimulation cognitive et sensorielle. Les réseaux neuronaux des deux hémisphères du cerveau sont activés facilitant l’accès aux souvenirs restants de la personne. Cela aide aussi les malades à gérer leurs émotions ou encore à rester calmes.

"Les souvenirs évoqués par la musique, en particulier ceux déclenchés par la musique familière, sont rappelés plus rapidement et sont plus positifs et spécifiques que les souvenirs rappelés sans musique, et se rapportent souvent à plus tôt dans la vie de la personne. Les chansons écoutées entre 10 et 30 ans se sont avérées être les plus efficaces", remarquent les chercheurs.

Face à ces résultats, les scientifiques concluent que la musicothérapie est un traitement intéressant dans les cas de démence. "Notre étude montre non seulement pourquoi la musicothérapie est efficace – notamment en répondant au besoin de stimulation de la personne, en soutenant la familiarité par le biais des souvenirs, en encourageant les relations et l’expression émotionnelle et, surtout, en contribuant à réduire la détresse et l’anxiété – mais elle ouvre également la voie à son utilisation plus large dans les soins aux personnes atteintes de démence", indique l'auteure principale Naomi Thompson.

"La musique, en particulier la musique enregistrée, est un moyen accessible pour le personnel et les familles de gérer la détresse, et les musicothérapeutes peuvent conseiller sur la façon d’adapter la musique aux individus. Tout comme un médecin prescrit des médicaments avec une dose et une fréquence spécifiques, un musicothérapeute peut élaborer un programme personnalisé, en précisant comment la musique doit être utilisée tout au long de la journée d’une personne pour réduire sa détresse et améliorer son bien-être", conclut l’experte.