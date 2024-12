Démence : ces activités sédentaires réduisent les risques

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que toutes les activités sédentaires n'ont pas le même impact sur le cerveau.

Les activités mentalement stimulantes comme lire ou jouer de la musique est bénéfique pour la mémoire.

En revanche, regarder la télévision est néfaste pour les fonctions cognitives.

Il est bien connu que l’activité physique est l’un des meilleurs moyens de réduire les risques de démence. Toutefois, l’hiver appelle davantage à rester bien au chaud chez soi qu’à être actif. Des chercheurs d’University of South Australia ont ainsi voulu savoir quels étaient les loisirs sédentaires les moins néfastes pour le cerveau et les fonctions cognitives.

Leur réponse, présentée dans la revue Journals of Gerontology Series A, est assez simple : posez la télécommande et prenez un livre.

Déclin cognitif : quelles activités sédentaires peuvent être bénéfiques ?

Pour comparer l’impact des différents comportements sédentaires sur la santé du cerveau, les scientifiques ont étudié les activités menées sur 24 heures par 397 seniors. Ils ont aussi évalué les fonctions cognitives des participants. Ils ont alors remarqué que les activités de stimulation sociale ou mentale comme lire, écouter de la musique, avoir une activité créative, jouer d'un instrument de musique ou encore discuter avec les autres sont bénéfiques pour la mémoire et les capacités de réflexion. En revanche, regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo sont des activités préjudiciables pour la santé du cerveau.

Ce qui conduit la chercheuse Dr Maddison Mellow à affirmer que les comportements sédentaires ne sont pas égaux en ce qui concerne leur impact sur la cognition. "Dans cette recherche, nous avons constaté que le contexte d'une activité modifie la façon dont elle se rapporte à la fonction cognitive, différentes activités offrant différents niveaux de stimulation cognitive et d'engagement social", explique l’experte dans un communiqué. "Et, bien que le message « bougez plus, asseyez-vous moins » soit certainement vrai pour la santé cardiométabolique et cérébrale, nos recherches montrent qu'une approche plus nuancée est nécessaire lorsqu'il s'agit de réfléchir au lien entre les comportements sédentaires et la fonction cognitive."

Sédentarité : comment limiter l’impact d’un marathon de films de Noël ?

Dr Maddison Mellow qui conseille de privilégier l’activité physique et les activités stimulantes mentalement, a toutefois un conseil pour les fanas de marathon de films de Noël qui restent assis pendant de longues périodes.

"Pour obtenir de meilleurs avantages pour la santé cérébrale et la santé physique, vous devez donner la priorité à des mouvements agréables et qui font monter la fréquence cardiaque, car cela présente des avantages pour tous les aspects de la santé, prévient la chercheuse. Mais même les petits changements de cinq minutes peuvent avoir des avantages. Donc, si vous êtes déterminé à avoir un marathon de films de Noël, essayez de briser ce temps avec une activité physique ou une activité assise plus engagée cognitivement, comme la lecture, à un moment donné. De cette façon, vous pouvez lentement développer des habitudes plus saines."