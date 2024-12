Mémoire : les fluctuations de la pression artérielle augmentent les troubles

L'ESSENTIEL Les personnes âgées dont la tension artérielle fluctue au fil du temps peuvent être plus susceptibles d'avoir des problèmes de mémoire.

Toutefois, l'association entre la fluctuation de la pression artérielle et le déclin cognitif n'a été observée que chez les personnes d'origine africaine.

L'étude ne prouve pas que les fluctuations de la pression artérielle causent des problèmes de réflexion. Les chercheurs précisent qu'elle montre seulement l'existence d'un lien.

Les fluctuations de tension artérielle répétées pourraient être un facteur de risque de troubles de la mémoire et de la fonction cognitive selon une nouvelle étude américaine. Toutefois, l’association ne serait observée que chez les personnes d’origine africaine précisent les chercheurs dont les travaux ont été publiés dans la revue Neurology le 11 décembre 2024.

Problème cognitif et pression artérielle : des résultats différents selon l’origine ethnique

Pour évaluer l’impact de la santé cardiaque sur les capacités cognitives, l’équipe a réuni 4.770 personnes dont l’âge moyen était de 71 ans. 66 % des participants d’entre eux étaient Afro-Américains tandis que les autres étaient de type caucasien. Leur tension artérielle a été prise au début de l’expérience, puis tous les trois ans pendant dix ans en moyenne. En parallèle, ils ont passé des tests de capacité de réflexion et de mémoire à la première et à la dernière visite.

Les volontaires ont été divisés en trois groupes en fonction de la variation de leur tension artérielle au fil du temps. L'analyse des données a montré des différences selon l’origine ethnique. Chez les Afro-Américains, ceux dont la tension artérielle variait le plus avaient des notes plus faibles aux tests cognitifs que les autres. La différence des scores équivalait à 2,8 ans de vieillissement cognitif. Ce lien n’a pas été constaté chez les participants de type caucasien. Par ailleurs, les auteurs précisent que leurs résultats ne prouvent pas que les fluctuations de la pression artérielle causent des problèmes de capacité de réflexion, "elle montre seulement une association".

Alzheimer : attention aux fluctuations de pression artérielle

L’auteure de l’étude Dr Anisa Dhana et ses collègues appellent à prêter davantage attention à la santé cardiaque des seniors, et plus particulièrement ceux d’origine africaine.

"Ces résultats suggèrent que les fluctuations de la tension artérielle constituent un facteur de risque de troubles cognitifs au-delà des effets négatifs de l’hypertension artérielle elle-même", explique la spécialiste dans un communiqué. "Les personnes âgées doivent faire l’objet d’un suivi régulier de leur tension artérielle et de toute évolution au fil du temps afin que nous puissions identifier les personnes susceptibles d’avoir ce problème et de travailler à le soulager, ce qui pourrait potentiellement contribuer à prévenir ou à retarder les troubles cognitifs."

"Avec notre société vieillissante et la prévalence de la maladie d'Alzheimer, l'identification de stratégies de prévention pour ralentir le déclin des capacités cognitives chez les personnes âgées est devenue une priorité de santé publique. La gestion de la pression artérielle et de ses fluctuations devient un facteur de risque essentiel qui peut être modifié", conclut la Dr Dhana.