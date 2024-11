Hypertension : cet exercice de très courte durée aide à faire baisser la pression artérielle

L'ESSENTIEL Cinq minutes d'exercice par jour pourraient réduire la tension artérielle, selon une étude menée sur plus de 14.000 volontaires.

Il faut que cela soit une activité qui fait augmenter la fréquence cardiaque rapidement comme monter des escaliers, courir après son bus ou le vélo.

Le remplacement des comportements sédentaires par 20 à 27 minutes d'exercice par jour est également bénéfique.

Pas la peine de devenir marathonien pour faire baisser sa pression artérielle, il suffit de préférer les escaliers aux ascenseurs. Voici en substance les conclusions des travaux conjoints de l'université de Sydney et de l'University College London (UCL).

Leur étude, publiée dans la revue Circulation le 6 novembre 2024, montre que seulement cinq minutes supplémentaires d'activité par jour – soit l’équivalent de monter des escaliers – aident à réduire la pression artérielle.

Coeur : monter des escaliers aide à réduire la pression artérielle

Pour leur expérience, les chercheurs ont confié un appareil mesurant l’activité et la tension artérielle à plus de 14.000 volontaires de 5 pays (Royaume-Uni, Australie, Pays-Bas, Finlande, Danemark). Ils devaient le porter jour et nuit. Lors des analyses, l'activité quotidienne observée a été divisée en six catégories : sommeil, comportement sédentaire (comme la position assise), marche lente, marche rapide, debout puis pour finir exercices plus vigoureux comme la course à pied, le vélo ou la montée d'escaliers.

L’analyse des données a montré que faire cinq minutes de plus par jour d'activités qui font grimper la fréquence cardiaque – par exemple monter des escaliers – aide à réduire la pression artérielle. De plus, remplacer un comportement sédentaire par 20 à 27 minutes quotidienne d'exercice (vélo, course à pied…) pourrait réduire les maladies cardiovasculaires jusqu'à 28 %, selon les estimations de l’équipe.

"La découverte selon laquelle faire aussi peu que cinq minutes d'exercice supplémentaires par jour pourraient être associées à des lectures de pression artérielle plus basses mesurable souligne à quel point de courtes périodes de mouvement d'intensité plus élevée pourraient être puissantes pour la gestion de la pression artérielle", explique le co-auteur principal Pr Emmanuel Stamatakis dans un communiqué.

HTA : miser sur des activités qui augmentent la fréquence cardiaque

1,28 milliard d'adultes dans le monde souffrent d’hypertension (HTA). Cette augmentation anormale de la pression artérielle accroit les risques d’AVC, de crises cardiaques, d’une insuffisance cardiaque, de lésions rénales et de nombreux autres problèmes de santé. Pour lutter contre cette maladie, les scientifiques conseillent au vu de leurs résultats de privilégier les activités intenses de courte durée pour faire baisser la pression artérielle plutôt que de longues activités moins exigeantes physiquement comme la marche.

"La bonne nouvelle, c’est que quelle que soit votre capacité physique, il ne faut pas longtemps pour avoir un effet positif sur la tension artérielle. Ce qui est unique dans notre variable d’exercice, c’est qu’elle inclut toutes les activités de type exercice, comme courir pour prendre le bus ou faire une petite course à vélo, dont beaucoup peuvent être intégrées dans la routine quotidienne", explique la première auteure Dr Jo Blodgett.

"Pour ceux qui ne font pas beaucoup d’exercice, la marche a quand même des effets positifs sur la tension artérielle. Mais si vous voulez modifier votre tension artérielle, c’est en sollicitant davantage le système cardiovasculaire par l’exercice que vous obtiendrez le plus grand effet", rassure l'experte.