Sédentarité : rester assis longtemps accélère le vieillissement des Millenials

L'ESSENTIEL Les jeunes adultes qui restent assis longtemps et ne pratiquent pas assez d’activité physique présentent un "risque modéré à élevé" de maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de vieillissement.

L'ajout d'un peu d'activité modérée à une longue journée passée en position assise ne permet pas d'atténuer ces effets.

En revanche, une activité plus intense peut contrer les effets de la position assise sur la santé, mais avec "des rendements décroissants."

"Les jeunes adultes ont tendance à penser qu'ils sont imperméables aux effets du vieillissement. Ils se disent que leur métabolisme est bon et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter avant d'avoir atteint la cinquantaine ou la soixantaine. Mais ce que vous faites pendant cette période critique de la vie a de l'importance", a déclaré Ryan Bruellman, qui travaille au département de génétique, génomique et bio-informatique de l'université de Californie à Riverside (États-Unis). En effet, le mode de vie sédentaire des Millenials accélère leur horloge biologique.

Plus on reste assis, plus on vieillit et on risque de développer des maladies cardiaques

Pour parvenir à cette conclusion, le chercheur et ses collègues ont effectué des recherches au cours desquelles ils ont analysé les données d’une cohorte portant sur 1.000 résidents actuels ou anciens du Colorado, dont 730 jumeaux, âgés de 28 à 49 ans. "Les jumeaux monozygotes, c’est-à-dire 'vrais' ou 'identiques' sont particulièrement utiles à étudier, car ils partagent 100 % de leurs gènes, ce qui permet d'écarter plus facilement les facteurs génétiques susceptibles de contribuer à des résultats de santé différents et de se concentrer sur les différences de mode de vie." Après avoir demandé aux participants de remplir un questionnaire, les auteurs ont examiné deux mesures clés du vieillissement cardiaque et métabolique : le cholestérol total/lipoprotéines de haute densité et l'indice de masse corporelle (IMC).

En moyenne, les volontaires ont déclaré être assis près de 9 heures par jour, certains d'entre eux restant assis jusqu'à 16 heures. Ils ont déclaré en moyenne 80 à 160 minutes d'activité physique modérée par semaine et moins de 135 minutes d'exercice intense par semaine. Selon les résultats, parus dans la revue Plos One, la position assise prolongée accélère le vieillement. Les jeunes adultes qui restent assis 8,5 heures par jour et dont les activités physiques sont inférieures ou égales aux recommandations actuelles pourraient entrer dans une catégorie de "risque modéré à élevé" de maladies cardiovasculaires et métaboliques.

Sédentarité : "se promener rapidement après le travail n'est peut-être pas suffisant"

"Se promener rapidement après le travail n'est peut-être pas suffisant. Bien que cela soit de plus en plus évident avec l'âge, nous montrons que des associations apparaissent déjà au début de l'âge adulte", a signalé Chandra Reynolds, auteur principal des travaux. En revanche, le fait de pratiquer une activité physique intense a un léger effet tampon. Par exemple, les personnes qui faisaient du vélo ou de la course à pied pendant 30 minutes par jour avaient un taux de cholestérol et un indice de masse corporelle comparables à ceux d’individus de cinq à dix ans plus jeunes qui restaient assis autant qu'eux mais ne faisaient pas d'exercice. Cependant, les "rendements" sont "décroissants".

Dans les conclusions, les chercheurs conseillent de rester assis moins longtemps dans la journée, faire plus d'exercice physique, ou une combinaison des deux, pour réduire le risque de vieillissement prématuré. "Utilisez un bureau debout, faites des pauses et organisez des réunions en marchant pour réduire le temps passé assis au travail. Si possible, faites quelque chose qui vous essouffle pendant au moins 30 minutes par jour, ou soyez un sportif du week-end en faisant des séances d'entraînement plus longues et plus intenses lorsque vous le pouvez. (…) C'est le moment de prendre des habitudes qui seront bénéfiques pour la santé à long terme."