Sédentarité : travailler debout est bon pour le cœur

L'ESSENTIEL Pratiquer une activité modérée à intense durant seulement cinq minutes et adopter un mode de vie moins sédentaire, en travaillant debout, ont eu un effet positif sur la santé cardiaque.

Être plus actif pendant 30 minutes au cours de la journée peut aussi provoquer une diminution de 0,64 de l'IMC.

Remplacer 30 minutes quotidiennes de temps assis ou couché par un exercice modéré ou intense entraîne une réduction du tour de taille ou une baisse de l'hémoglobine glyquée.

Crise cardiaque, AVC, diabète, hypertension… L'inactivité physique, un mode de vie sédentaire et un manque de sommeil sont des facteurs de risque comportementaux clés de ces maladies cardiométaboliques. Dans une nouvelle étude, une équipe internationale de chercheurs a voulu savoir comment un comportement plus actif tout au long de la journée est associé à la santé cardiaque. Pour cela, ils ont passé en revue les données de six études, portant sur 15.253 personnes de cinq pays.

Un comportement sédentaire durant 10 heures

Chaque participant a utilisé un appareil portable sur sa cuisse pour mesurer la durée de son sommeil, sa sédentarité, le temps passé debout, l’activité physique d'intensité légère ou modérée à intense. Les chercheurs ont aussi évalué leur indice de masse corporelle, leur tour de taille, leur cholestérol, les triglycérides et l'hémoglobine glyquée (HbA1c). Les résultats, publiés dans la revue European Heart Journal, ont révélé que les volontaires dormaient en moyenne 7 heures par nuit, étaient sédentaires durant 10 heures au cours d’une journée, restaient debout pendant 3 heures, faisaient une activité physique d'intensité légère durant presque deux heures et d'intensité modérée à intense plus d’une heure.

Être plus actif entraîne une réduction de l’IMC et du tour de taille

Ensuite, les scientifiques ont modélisé ce qui se passerait si un adulte changeait chaque jour pendant une semaine plusieurs comportements afin d'estimer l'effet sur la santé cardiaque. D’après les auteurs, seulement cinq minutes d’activité modérée à intense et un mode de vie moins sédentaire ont eu un effet notable sur la santé cardiaque. Pour une femme de 54 ans ayant un IMC moyen de 26,5, par exemple, un changement de 30 minutes se traduit par une diminution de 0,64 de l'IMC, soit une différence de 2,4 %. Remplacer 30 minutes quotidiennes de temps assis ou couché par un exercice modéré ou intense pourrait également se traduire par une réduction de 2,5 cm du tour de taille ou une baisse de 1,33 mmol/mol de l'hémoglobine glyquée.



"Toute activité qui augmente votre fréquence cardiaque et vous fait respirer plus vite" est bénéfique pour le cœur

En clair, des petits changements, que l’on peut réussir à apprécier et à faire sur le long terme, peuvent offrir des bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Par exemple, au bureau, il est possible de travailler debout quelques heures par jour au lieu d’être assis, marcher tout en répondant à des appels téléphoniques, mettre une alarme pour ne pas oublier de se lever et de bouger, monter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur. "L’intensité des mouvements compte. (…) Toute activité qui augmente votre fréquence cardiaque et vous fait respirer plus vite, même pendant une minute ou deux" est bénéfique pour le cœur, a précisé Joanna Blodgett, auteure principale des travaux, dans un communiqué.