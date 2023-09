Cœur : faut-il faire un peu de sport quotidiennement ou intensément le weekend ?

L'ESSENTIEL Selon une étude parue dans le JAMA, avoir une activité physique modérée à intense concentrée sur un week-end ou bien répartie sur la semaine n’augmente pas le risque de maladies cardiovasculaires.

Une activité physique régulière d’intensité modérée ou intense et d’au moins 2h30 par semaine préserve des maladies cardiovasculaires.

Le risque de maladies cardiovasculaires est plus important chez les personnes ayant moins de 2h30 d’activité physique modérée à intense par semaine.

Les recommandations actuelles de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) préconisent 150 minutes ou plus d’activité modérée, mais sans précision sur le planning à suivre.

Une étude américaine parue le 18 juillet 2023 dans le JAMA (Journal of American Medical Association) a apporté plus de détails à cela. Elle confirme, en effet, qu’effectuer une activité physique d’intensité modérée à élevée de 150 minutes (2h30) sur 1 ou 2 jours, revenait à l’identique, en termes de risque de survenue de maladies cardiovasculaires, que répartir cette activité sur plusieurs jours dans la semaine.

Plusieurs modes de planification de l’activité sportive dans une semaine

L’étude a porté sur 89.573 personnes, d’âge moyen de 62 ans dont 56 % de femmes, dont les données d'activité physique sur une semaine entière sont issues des mesures d’un accéléromètre porté au poignet. L’analyse a été effectuée entre le 8 juin 2013 et le 30 décembre 2015.

Trois modèles d’activité physique ont été comparés : les sujets avec une activité majoritairement le week-end supérieure ou égale à 150 minutes dont la moitié réalisée sur 1 ou 2 jours, des personnes ayant une activité régulière et active supérieure ou égale à 150 minutes mais répartie sur plusieurs jours dans la semaine, et les individus dits "inactifs" avec une activité physique qui n’atteignait pas ce niveau et était donc inférieure à 150 minutes.

Sur les 89.573 sujets, 37.872 personnes (42,2 %) faisaient partie du groupe week-end "actif", 21.473 (24 %) du groupe activité physique régulière sur la semaine et 30.228 (33,7 %) du groupe des "inactifs".







Un risque cardiovasculaire égal quel que soit la répartition de l’activité physique

L’analyse de chacune des données de ces 3 groupes confirme que le risque de fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque), d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral est identique que l’activité physique modérée ou intense de 2h30 soit effectuée de manière concentrée sur 1 ou 2 jours (le week-end par exemple) ou de manière uniforme sur plusieurs jours de la semaine. Mais aussi qu’il était moins élevé dans les 2 groupes week-end "actif" et "activité physique régulière" par rapport aux "inactifs".

Avoir une activité physique régulière est donc tout aussi efficace sur notre santé cardiovasculaire, quelle que soit la répartition dans la semaine. Le tout est d’adapter cette activité à vos capacités physiques. Pour une santé préservée, combattons donc au mieux la sédentarité.