Cœur : dormir en écoutant des bruits roses protège des maladies cardiaques

Pour avoir un cœur en pleine forme, il faut écouter des sons doux pendant le sommeil profond. Voici les conclusions d'une étude de l'ETH Zurich et de l'hôpital universitaire de Zurich qui a analysé les effets de cette phase du sommeil sur la santé cardiaque.

Leurs travaux ont été présentés dans la revue European Heart Journal.

Les bruits roses pendant le sommeil boostent la fonction cardiaque

Pour cette recherche, les scientifiques suisses ont réuni 18 hommes en bonne santé âgés de 30 à 57 ans, qui ont passé 3 nuits dans un laboratoire du sommeil. Pendant deux de ces nuits, les volontaires ont été exposés à des bruits roses : il s'agit d'un son constant de basse fréquence, plus doux et plus naturel que le bruit blanc. Par exemple, le son d'une cascade ou d'une rivière.

Lorsque les participants étaient dans les bras de Morphée, les scientifiques mesuraient leur activité cérébrale, leur pression artérielle et leur activité cardiaque. Le lendemain matin, ils examinaient la fonction cardiaque des dormeurs à l'aide d'une échographie.

L'équipe a alors découvert qu'un sommeil profond accru est bénéfique pour le système cardiovasculaire. Autre constatation : lorsque le cerveau est stimulé par des bruits roses pendant cette phrase du sommeil, la contraction et la relaxation du cœur est plus vigoureuse, en particulier au niveau du ventricule gauche. Cela conduit l'organe a pomper le sang dans le système circulatoire plus efficacement. "Ce qui a un effet positif sur le système cardiovasculaire", assurent les chercheurs.

"Nous nous attendions à ce que la stimulation avec des tonalités pendant le sommeil profond ait un impact sur le système cardiovasculaire. Mais le fait que cet effet ait été si clairement mesurable après une seule nuit de stimulation nous a surpris", explique la chef de projet et experte du sommeil Caroline Lustenberger dans un communiqué.

Maladies cardiovasculaires : une découverte pouvant améliorer les traitements

Pour les chercheurs, leur découverte peut aboutir sur un protocole pour renforcer la fonction cardiaque, et ainsi bénéficier aux personnes atteintes de pathologies cardiaques, mais aussi aux athlètes.

"Surtout en médecine préventive, mais aussi dans le sport de compétition, ce type de système de stimulation du sommeil profond pourrait permettre d'améliorer la fonction cardiaque à l'avenir - et peut-être assurer une récupération plus rapide et meilleure après des séances d'entraînement intenses", explique l'auteure principale Stephanie Huwiler.

Caroline Lustenberger ajoute : "le traitement des maladies cardiovasculaires peut être amélioré avec cette méthode ou des méthodes de stimulation similaires. Cependant, il est crucial d'examiner d'abord si les patients peuvent également bénéficier de ce type de stimulation du sommeil profond".