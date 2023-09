Maladie cardiaque : monter 50 marches par jour réduit les risques de 20 %

L'ESSENTIEL Monter au moins 50 marches par jour pourrait réduire les risques de maladie cardiaque de 20 %.

Ce bénéfice était particulièrement prévalent chez les personnes moins susceptibles de développer ces maladies.

Les personnes qui arrêtent de prendre les escaliers, augmentent leur risque de maladies cardiaques de 32 %.

Oubliez l'ascenseur, prenez l'escalier. Cette résolution est bonne pour votre cœur. Une étude, menée par l'université de Tulane, révèle que monter 50 marches chaque jour réduit les risques de maladies cardiaques de 20 %.

Maladie cardiaque : prendre les escaliers réduit les risques

Les chercheurs américains ont analysé les dossiers médicaux de 450.000 adultes et a recueilli des informations sur leurs habitudes de vie, y compris leur fréquence de montée d'escalier. Les résultats ont montré une corrélation claire entre monter les escaliers et la réduction du risque de maladies cardiaques. Les personnes qui montaient plus souvent les escaliers présentaient un risque de maladies cardiovasculaires réduit de 20 %. Ce bénéfice était particulièrement prévalent chez les individus moins susceptibles de développer ces maladies.

"Monter des escaliers rapidement est un moyen efficace pour améliorer la condition physique cardiorespiratoire et le profil lipidique, en particulier chez ceux qui ne sont pas en mesure d'atteindre les recommandations actuelles en matière d'activité physique", explique l'auteur de l'article paru dans Atherosclerosis, le Dr. Lu Qi.

Les escaliers aident à compenser les risques pour le cœur.

De plus, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient arrêté de monter les escaliers quotidiennement présentaient un risque 32 % plus élevé de maladies cardiaques par rapport à ceux qui n'avaient jamais signalé monter les escaliers.

Au terme de leurs travaux, l'équipe estime que les personnes fragiles pourraient ainsi "efficacement compenser" leur risques en montant les escaliers. L'auteur principal ajoute dans un communiqué : "ces résultats mettent en évidence les avantages potentiels de monter les escaliers en tant que mesure préventive primaire pour les maladies athéromateuses dans la population générale".