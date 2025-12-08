Comment le virus de la rage pourrait aider à traiter la dépression

L'ESSENTIEL La psilocybine est un principe actif des champignons hallucinogènes.

En l’associant au virus de la rage, des chercheurs ont réussi à cartographier la façon dont elle reconfigure les circuits neuronaux.

À terme, cette découvert pourrait permettre la mise au point de traitements plus ciblés contre la dépression.

Plusieurs études ont montré les bienfaits de la psilocybine pour traiter la dépression. Mais jusqu’à présent, les scientifiques constataient ce bénéfice sans comprendre pourquoi. C’est désormais chose faite, grâce à une nouvelle étude publiée dans la revue Cell.

Le psilocybine touche l’ensemble du cerveau

La psilocybine est une substance active des champignons hallucinogènes. Chez les patients atteints de dépression, plusieurs études ont montré qu’elle pouvait réduire les symptômes. Pour mieux comprendre son action dans le cerveau, les scientifiques l’ont associée au virus de la rage, ce qui leur a permis de cartographier la façon dont elle reconfigure les circuits neuronaux.

Le virus de la rage passe de neurone en neurone pour les contaminer. Ainsi, en l’associant à la psilocybine, les scientifiques ont pu suivre son parcours dans notre cerveau. “Avec la psilocybine, c'est comme si nous créions de nouvelles connexions dans le cerveau, sans savoir où elles mènent”, explique Alex Kwan, l’un des auteurs, dans un communiqué.

Une fois le chemin retracé, les scientifiques ont pu cartographier le trajet de la psilocybine dans le cerveau et mieux comprendre son impact. “Il s'agit ici d'étudier des changements à l'échelle du cerveau, souligne Alex Kwan. Nous n’avions jamais travaillé à cette échelle-là auparavant. Bien souvent, nous nous concentrons sur une petite partie du circuit neuronal.” Ils ont en effet découvert que la psilocybine touchait l’ensemble du cerveau et non pas quelques régions comme ils le pensaient jusqu’à présent.

Limiter les pensées répétitives et améliorer les réaction du cerveau

Ils ont aussi observé plusieurs impacts de la psilocybine sur le cerveau. Le premier est que cette substance agit sur les boucles de rétroaction entre régions corticales. Il s’agit de circuits du cortex qui font tourner les mêmes pensées en boucle. En les affaiblissant, la psilocybine aide donc le cerveau à sortir de ces pensées répétitives.

Autre bénéfice de la psilocybine : elle renforce les voies neuronales vers les régions subcorticales qui transforment les perceptions sensorielles en actions. Cela signifie qu’elle améliore les réactions du cerveau et dynamise sa capacité à réagir au monde extérieur.

Enfin, les chercheurs ont aussi montré qu'en perturbant et en manipulant l'activité neuronale d'une région du cerveau, ils pouvaient modifier la façon dont la psilocybine modifie les circuits neuronaux. Autrement dit, il leur était possible d’influencer la façon dont la psilocybine agissait sur le cerveau.

À terme, ces découvertes pourraient permettre la mise au point des thérapies plus ciblées contre la dépression. Actuellement, les traitements ne sont efficaces que dans près de 70 % des cas, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).