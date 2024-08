Dépression : la psilocybine aussi efficace que les antidépresseurs ?

L'ESSENTIEL L’ingrédient psychoactif des champignons hallucinogènes semble avoir les mêmes effets sur les troubles dépressifs que certains inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine comme l’escitalopram, selon une étude.

"Les psychédéliques sérotoninergiques, en particulier la psilocybine à forte dose, semblent avoir le potentiel de traiter les symptômes dépressifs."

"Notre analyse suggère que la différence moyenne normalisée de la psilocybine à forte dose était similaire à celle des antidépresseurs actuels, montrant une petite taille d'effet."

La psilocybine serait-elle aussi valable que les médicaments antidépresseurs ? L’ingrédient psychoactif des champignons hallucinogènes semble avoir les mêmes effets sur les troubles dépressifs que certains inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) comme l’escitalopram. C’est ce que suggère une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans le British Medical Journal.

Psychédéliques contre antidépresseurs

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de plusieurs universités de Taïwan se sont appuyés sur une méta-analyse de travaux mesurant les effets des psychédéliques (LSD, psilocybine, MDMA, ayahuasca) ou de l’escitalopram chez des adultes atteints de symptômes dépressifs aigus. Au total, 811 personnes (42 ans en moyenne) ont été incluses dans quinze essais psychédéliques et 1.968 personnes (39 ans en moyenne) dans cinq essais d'escitalopram. L’ampleur de l'effet a été exprimée sous la forme d'une différence moyenne standardisée (0,2 à 0,5 indique un petit effet, 0,5 à 0,8 un effet modéré, et 0,8 ou plus un effet important).

Pour être éligible, le traitement psychédélique (y compris la MDMA, le LSD, la psilocybine ou l'ayahuasca) devait être administré par voie orale sans utilisation supplémentaire d'antidépresseurs, tandis que les essais d'escitalopram devaient comprendre au moins deux doses orales différentes (maximum 20 mg/jour) avec le placebo. Des tests comparant la thérapie psychédélique directement à l'escitalopram ont également été réalisés.

Résultat, alors que la plupart des psychédéliques ont obtenu de meilleurs résultats que le placebo dans les essais psychédéliques sur l'échelle de classification de la dépression de Hamilton), seule la psilocybine prescrite à forte dose a obtenu de meilleurs résultats que le placebo dans les essais d'escitalopram, montrant une petite taille d'effet (différence moyenne normalisée de 0,3), qui est similaire à celle des antidépresseurs actuels.

Le potentiel de la psilocybine pour traiter les symptômes dépressifs

"Les psychédéliques sérotoninergiques, en particulier la psilocybine à forte dose, semblent avoir le potentiel de traiter les symptômes dépressifs, résument les scientifiques dans un communiqué. Notre analyse suggère que la différence moyenne normalisée de la psilocybine à forte dose était similaire à celle des antidépresseurs actuels, montrant une petite taille d'effet."

Les auteurs reconnaissent toutefois plusieurs limites à l'étude : seule la dépression aigue a été incluse, la taille de l'échantillon des essais psychédéliques était faible, et le traitement psychédélique est généralement complété par un soutien psychologique, ce qui rend difficile d’isoler les effets directs des psychédéliques. D’autant plus que "les effets subjectifs des psychédéliques peuvent conduire à surestimer le pouvoir du traitement par rapport au placebo", selon les chercheurs.