Dépression sévère : la kétamine, un psychotrope source d'espoir pour la traiter ?

L'ESSENTIEL Lorsque la kétamine est administrée par injection ou par pulvérisation nasale, elle provoque des effets indésirables (une sensation d'étouffement, de sédation et une hausse de la tension artérielle).

Les comprimés de kétamine à libération prolongée, dont la dose est élevée (180 mg), ont réduit les symptômes chez les adultes souffrant de dépression résistante au traitement.

La tolérance au médicament était bonne, "sans modification de la pression artérielle". Les participants ont tout de même signalé quelques effets secondaires (céphalées, les vertiges et l'anxiété).

Pour les personnes souffrant de dépression résistante au traitement, la kétamine, un médicament anesthésique, offre un espoir. Problème : elle a des effets secondaires, tels qu’une sensation d'étouffement, de sédation, une augmentation de la tension artérielle. En outre, son accès peut être coûteux. Cependant, des chercheurs de l’université d'Otago (États-Unis) ont récemment indiqué que "la sécurité et la tolérance de la kétamine pouvaient être améliorées si elle est administrée par voie orale, sous forme de comprimé à libération prolongée (R-107), par rapport à d'autres voies d'administration." Les scientifiques américains ont ainsi collaboré avec d’autres experts australiens, singapouriens, taïwanais, néo-zélandais et britanniques pour mener un essai contrôlé randomisé testant l'efficacité des comprimés de kétamine pour traiter la dépression sévère par rapport au placebo.

168 patients dépressifs ont reçu des comprimés de kétamine à libération prolongée ou un placebo

Dans le cadre de leur étude, publiée dans la revue Nature Medicine, l’équipe a recruté 168 adultes pour lesquels le traitement antidépresseur habituel avait échoué à plusieurs reprises. Les participants ont été répartis en cinq groupes. Quatre ont reçu différentes doses de kétamine sous forme de comprimés à libération prolongée (30, 60, 120 ou 180 mg) et un a bénéficié d’un placebo deux fois par semaine pendant 12 semaines. Ici, "seule une infime quantité est libérée dans la circulation sanguine à la fois, avec une libération lente et continue au fil des jours", Colleen Loo, co-auteur des recherches.

Pendant la phase randomisée de l’essai, la plupart des volontaires ont pris leur médicament chez eux. "Plutôt que de devoir se rendre à la clinique pour se faire une injection et bénéficier d'un suivi médical de deux heures, une à deux fois par semaine, c'est beaucoup plus pratique et permet aux patients de suivre leur traitement à domicile", a précisé le chercheur. Les données ont été évaluées par l’ampleur de la réduction du score MADRS d’un patient. En clair, il s’agit d’une mesure des symptômes de dépression, où plus le score est élevé, plus la dépression est grave.

Dépression sévère : la kétamine sous forme de comprimés à libération prolongée diminue les symptômes

Les résultats ont montré que les patients recevant la dose la plus forte de kétamine (180 mg) avaient obtenu les meilleurs résultats par rapport au placebo. Dans le détail, chez les volontaires ayant bénéficié de 180 mg de kétamine, la réduction moyenne du score MADRS a chuté de 14 points par rapport à un maximum de 30. Dans le groupe placebo, la réduction moyenne était de 8 points. Toutes les personnes ayant eu 120 mg, 60 mg et 30 mg de kétamine ont eu des résultats légèrement meilleurs que le placebo.

"La tolérance a été excellente, sans modification de la pression artérielle, avec peu de rapports de sédation et de dissociation. Les effets indésirables les plus fréquents étaient les céphalées, les vertiges et l'anxiété. Les comprimés de R-107 ont été efficaces, sûrs et bien tolérés dans une population de patients souffrant de dépression sévère", peut-on lire dans les conclusions des travaux.