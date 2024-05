Alcoolisme : la psilocybine pour lutter contre l’addiction ?

L'ESSENTIEL La psilocybine est un principe actif des champignons hallucinogènes.

Lorsqu’elle est injectée directement dans le noyau accumbens gauche des rats, elle réduit de moitié la consommation d’alcool mais elle n’a pas d’effet lorsque qu’elle est injectée dans le noyau accumbens droit.

Cette baisse de la consommation d’alcool se fait via les récepteurs 5-HT2A de la sérotonine.

"L’utilisation de la psilocybine, composé actif de champignons hallucinogènes, pour traiter les troubles liés à la consommation d’alcool est très prometteuse, mais les mécanismes d’action restent mal compris", ont indiqué des scientifiques des universités de Picardie Jules Verne et de Tours. Ainsi, ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Brain.

Pour les besoins des recherches, l’équipe a combiné des analyses comportementales, pharmacologiques et d'expression génétique pour décrypter les mécanismes d'action de la psilocybine. Pour la première fois, ils ont injecté ce composé chez des rats, ayant subi une auto-administration chronique d'éthanol, plus précisément dans le noyau accumbens gauche ou droit. Pour rappel, le noyau accumbens joue un rôle central dans l’addiction notamment en relayant les effets plaisants des drogues et la motivation à les consommer.

Psilocybine : la consommation d’alcool diminue en cas d’injection dans le noyau accumbens gauche

Les résultats ont montré que l’administration de psilocybine réduit de 50 % la consommation d’alcool des rongeurs, "lorsqu'elle est injectée 4 heures avant, soit par voie intrapéritonéale (1 mg/kg), soit directement dans le noyau accumbens gauche (0,15 μg), mais pas dans le noyau accumbens droit ou dans la zone tegmentale ventrale gauche." D’après les auteurs, ce principe actif des champignons hallucinogènes a induit des changements particuliers dans le cerveau, notamment une diminution de l’expression des récepteurs 5HT-2A de la sérotonine uniquement dans le noyau accumbens gauche. Dans le noyau accumbens droit, ils ont noté une hausse de l’expression du gène BDNF, qui est associé à la plasticité cérébrale.

Afin de réellement montrer que les effets de la psilocybine sur la consommation d’alcool sont liés à un effet spécifique sur les récepteurs 5-HT2A de la sérotonine, les chercheurs ont injecté une infusion de la kétansérine, un bloqueur des récepteurs 5HT-2A, dans le noyau accumbens gauche. Verdict : elle empêche la psilocybine de réduire la consommation d’alcool. "Ce blocage dans le noyau accumbens droit n’est quant à lui pas efficace."

"L’administration de psilocybine augmente l’expression des récepteurs D2 de la dopamine"

"L’administration de psilocybine augmente l’expression des récepteurs D2 de la dopamine dans le noyau accumbens chez les rats consommateurs d’alcool. Comme on sait déjà que dans l’addiction à l’alcool, on observe chez l’animal et chez l’humain une diminution de l’expression des récepteurs D2, ces résultats pourraient aussi expliquer comment la psilocybine contrecarre les mécanismes de l’addiction, en restaurant l’expression de ces récepteurs", ont expliqué les scientifiques. Dans leurs conclusions, ils déclarent que ces résultats ouvrent des perspectives inattendues concernant la latéralisation hémisphérique des effets psychédéliques.