Hausse de la prise de stéroïdes chez les femmes : quels sont les risques ?

L'ESSENTIEL De plus en plus de femmes consomment des stéroïdes.

Or, des travaux montrent qu'elles sont très peu informées sur les effets secondaires et complications qu'elles encourent.

Des professionnels de santé appellent à mettre en place des programmes de prévention ciblant spécifiquement les consommatrices de stéroïdes afin de réduire les risques.

Le nombre de femmes consommant des stéroïdes anabolisants a doublé en 10 ans. En 2024, elles étaient 4 % a avoir pris au moins une fois ce produit qui augmente la masse musculaire, contre 1,6 % en 2014. Cette tendance inquiète les professionnels de santé. D’autant plus, que beaucoup de ces consommatrices ignorent les effets secondaires de ces traitements.

Dr Samuel Cornell et Timothy Piatkowski, deux scientifiques australiens, ont publié dans The Conversation un article qui fait le point sur les complications encourus par les femmes sous stéroïdes.

Infertilité, poils sur le visage, hypertrophie du clitoris : les risques au féminin des stéroïdes

La musculation et l'haltérophilie voient le nombre de leurs pratiquantes grimper régulièrement depuis les années 2020. Si ces sports sont particulièrement bénéfiques pour la santé physique et mentale des femmes, les deux chercheurs remarquent que l'engouement s'accompagne d’une hausse du recours aux stéroïdes, aussi bien chez les culturistes féminines professionnelles que les amatrices.

Or, l’utilisation de ces produits connus pour booster la masse musculaire n’est pas anodine. "Bien que les stéroïdes comportent des risques pour tout le monde, les femmes peuvent être confrontées à des effets secondaires uniques et irréversibles", écrivent les deux professionnels de santé. Ils citent entre autres :

la croissance des poils du visage et du corps ;

la voix peut devenir plus grave ;

des modifications du cycle menstruel ;

une infertilité ;

une réduction du tissu mammaire ;

une acné ;

une chute de cheveux ;

une hypertrophie du clitoris ;

des changements d'humeur importants : les utilisatrices ont plus de risque de souffrir d’anxiété ou d’être irritables.

"Les risques les plus importants à long terme sont ceux dont on parle rarement : les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions hépatiques et les problèmes de santé mentale", écrivent Dr Samuel Cornell et Timothy Piatkowski.

Par ailleurs, la composition de ces traitements très souvent achetés clandestinement peut contenir des produits dangereux comme du plomb, de l’arsenic ou du cadmium. Ces derniers sont susceptibles d’augmenter les risques de cancers, de lésions et de maladies cardiovasculaires.

Stéroïdes : il faut féminiser la prévention

"Des entretiens avec des femmes consommatrices de stéroïdes montrent que beaucoup sont moins bien informées que les hommes sur les dangers (de ces traitements), souvent parce que la recherche s'est historiquement concentrée sur l'usage masculin", remarquent les auteurs.

La stigmatisation semble également ralentir la prise en charge de ces femmes. Une étude de 2024 indique qu’elles se sentent plus sévèrement jugées que les hommes lorsqu'elles cherchent de l'aide médicale. Ce qui en conduit certaines à éviter complètement les services de santé, augmentant alors leurs risques de complications.

Pour le Dr Samuel Cornell et Timothy Piatkowski, il faut adopter des "mesures efficaces de réduction des risques par l’éducation, la promotion de la santé et l’engagement des services de santé" pour lutter contre la consommation de stéroïdes. Ils préconisent de développer des programmes de sensibilisation et de prévention sur les dangers de ces produits s’adressant spécifiquement aux femmes. "La plupart des informations en ligne sur les stéroïdes sont écrites par des hommes et destinées aux hommes. Les organismes de santé doivent produire des ressources claires et accessibles aux femmes, qui expliquent les risques honnêtement et sans stigmatisation."