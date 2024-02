Utiliser des stéroïdes pour augmenter la masse musculaire perturbe le sommeil

L'ESSENTIEL Les stéroïdes sont des substances synthétiques qui imitent les effets de la testostérone.

Certains hommes en prennent pour renforcer leur masse musculaire.

Une étude norvégienne a révélé que les hommes qui utilisent des stéroïdes pour augmenter leur masse musculaire sont plus susceptibles de souffrir d'un sommeil de mauvaise qualité.

Les résultats, publiés dans la revue BMC Psychiatry, indiquent que ces problèmes de sommeil pourraient persister même après la fin de l'utilisation des stéroïdes, soulignant la nécessité d'une sensibilisation accrue aux effets secondaires associés à ces substances.

L'étude a porté sur un échantillon de 126 haltérophiles adultes de sexe masculin, dont 68 étaient des utilisateurs actuels ou passés de stéroïdes et 58 des non-utilisateurs servant de groupe de contrôle. Les canaux de recrutement de la cohorte comprenaient les réseaux sociaux, les forums en ligne consacrés à l'haltérophilie et au culturisme et les contacts directs avec les gymnases de la région d'Oslo.

Pour mesurer la qualité du sommeil des participants, les chercheurs ont utilisé l'indice de qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI) et l'échelle de sommeil de Jenkins.

Stéroïdes : deux tiers des usagers déclarent des problèmes de sommeil

Après analyse de toutes les données, les chercheurs ont découvert que presque toutes les composantes de l'indice PSQI étaient plus perturbées chez les consommateurs de stéroïdes, à l'exception du temps nécessaire pour s'endormir. Ces résultats ont été confirmés par les scores de l'échelle de sommeil de Jenkins.

Pendant les périodes d'utilisation active de stéroïdes et de sevrage, la qualité du sommeil des participants était également moins bonne que celle du groupe de contrôle, les périodes d’abstinence étant marquées par un sommeil particulièrement mauvais.

En outre, environ deux tiers des participants utilisant des stéroïdes ont déclaré directement aux scientifiques avoir des problèmes de sommeil.

L'étude, intitulée "Sleep pathology and use of anabolic androgen steroids among male weightlifters in Norway", a été réalisée par Sandra Klonteig, Morgan Scarth et Astrid Bjørnebekk.

Les stéroïdes sont des substances synthétiques qui imitent les effets de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine. Ils sont utilisés médicalement pour traiter des affections telles que le retard de la puberté et la perte de masse musculaire due à certaines maladies. Toutefois, les stéroïdes sont plus connus pour leur utilisation par les athlètes qui veulent améliorer leur masse musculaire, leur force et leurs performances physiques.

Stéroïdes : q uels sont les effets du manque de sommeil sur la santé ?

Manquer de sommeil affaiblit le système immunitaire, encourage le grignotage, pousse à boire de l’alcool, déclenche l’envie de fumer du tabac, fait baisser le niveau de concentration, diminue les capacités d’apprentissage ou d’accomplissement des objectifs, atteint notre capacité à prendre du recul sur les situations, augmente l’irritabilité, le stress et l’anxiété.



Les troubles du sommeil peuvent aussi entrainer des maladies cardiovasculaires. On parle ici par exemple de l'athérosclérose, des troubles du rythme cardiaque, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque ou encore des accidents vasculaires cérébraux.