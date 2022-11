Stéroïdes : attention aux graves effets secondaires

L'ESSENTIEL La consommation de stéroïdes chez les jeunes augmente aussi le risque d’utilisation de produits illicites comme la marijuana ou la cocaïne.

En France, l’achat de stéroïdes anabolisants est illégal.

Ce sont des médicaments détournés. Les stéroïdes anabolisants sont normalement utilisés dans des buts médicaux spécifiques, comme le maintien de la masse musculaire chez des personnes alitées. Depuis de nombreuses années, ils sont plébiscités par des sportifs, parfois jeunes, pour augmenter leur masse musculaire. Pourtant, cette utilisation peut être dangereuse, comme l’expliquent les auteurs d’une étude récente, parue dans Performance Enhancement & Health.

Les stéroïdes sont associés à un risque élevé de dépendance

"Nous voyons de plus en plus de jeunes adultes et d'adolescents adopter des comportements à risque, comme l'utilisation de stéroïdes, pour atteindre ce que beaucoup considèrent comme le corps masculin idéal", explique l'auteur principal de cette recherche, Kyle T. Ganson, professeur adjoint à l'université de Toronto. Avec son équipe, ils ont analysé les données de plus de 2.700 adolescents et jeunes adultes au Canada, concernant leur consommation de stéroïdes. Au total, 1,6 % ont affirmé avoir déjà pris ces produits dans leur vie. Parmi eux, 82 % étaient des hommes. Plus d’un utilisateur sur quatre a déclaré avoir ressenti une envie forte d’en prendre à nouveau. Plus d’un sur cinq a confié avoir dépassé les dosages initialement prévus. "Dans l'ensemble, près d'un utilisateur de stéroïdes sur quatre dans notre étude avait une dépendance modérée à sévère aux stéroïdes", complète Kyle T. Ganson.

Cholestérol, insomnie, acné... de nombreux effets secondaires

L’une des preuves de la dépendance était l’utilisation des produits malgré leurs effets secondaires : un répondant sur six a expliqué avoir continué à prendre des stéroïdes malgré les "problèmes physiques ou psychologiques récurrents qu'ils causaient".

Parmi les principaux effets secondaires recensés dans l’étude, il y avait les changements d'humeur, l'insomnie, l’augmentation de la pression artérielle, l'acné et des taux de cholestérol anormaux. "Les jeunes sont très sensibles aux idéaux corporels promus par la société, et beaucoup se tourneront vers des méthodes dangereuses, telles que l'utilisation de stéroïdes, pour atteindre ces idéaux", observe Kyle T. Ganson. Pourtant, leur relation à ces produits n’était, jusqu’ici, pas l’objet d’études scientifiques. "La plupart des recherches antérieures sur l'utilisation de stéroïdes se sont concentrées sur de petits échantillons et des populations spécifiques, comme les culturistes ou les amateurs de gym, ajoute le chercheur. Il s'agit de la première étude épidémiologique à grande échelle qui enquête sur l'utilisation de stéroïdes chez les adolescents et les jeunes adultes canadiens de la communauté." Il espère que cette première sera suivie d’effets. Il compte notamment sur les pouvoirs publics pour accélérer la prévention, afin que les jeunes délaissent ces produits dangereux.