Attention aux stéroïdes dont sont de plus en plus friands les jeunes, alerte une étude de la British Cardiovascular Society, car ils sont dangereux. Les experts de la santé constatent une appétence en constante augmentation chez les jeunes de moins de 25 ans. Ces hormones proches de la testostérone sont présentes chez l'homme comme chez les animaux ou les végétaux. Les stéroïdes comprennent le cholestérol, les hormones sexuelles, les glucocorticoïdes et l'aldostérone. Leur prise est légale mais, à moins d’avoir une ordonnance médicale, il est impossible d’en obtenir.

Parmi les conclusions de l’étude, on apprend que les personnes prenant des stéroïdes anabolisants, c’est-à-dire ceux qui sont proches de la testostérone, risquent notamment des problèmes de santé comme l'infertilité et les sautes d'humeur.

Tout le corps en pâtit

A force d’en prendre, le corps se trouve dans un état de déséquilibre. Les stéroïdes s’attaquent à différentes faiblesses de votre organisme : par exemple, une personne souffrant d’hypertension devra s’attendre à une augmentation importante de sa tension artérielle. Ils sont également les alliés du cholestérol LDL : après la prise de stéroïdes, le « mauvais » cholestérol augmentera tandis que le « bon », HDL, diminuera. Ainsi, les stéroïdes anabolisants renforcent-ils le risque de maladies cardiovasculaires de manière significative. Et la liste est encore longue : acné, calvitie prématurée, insuffisance et arythmie cardiaque, lésions au foie, développement du tissu mammaire chez l’homme, atrophie testiculaire, stérilité, augmentation de la pilosité et modification de la voix pour les femmes... Autant de raisons qui alertent quant à la dangerosité des stéroïdes lorsqu’ils sont consommés de manière abusive.