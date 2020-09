Coronavirus : l’OMS recommande les stéroïdes pour traiter les formes graves

Un traitement utilisé pour soigner les formes graves de la Covid-19 semble avoir prouvé son efficacité. Une méta-analyse de 7 essais cliniques, publiée mercredi 2 septembre dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), a conclu sur l’efficacité des stéroïdes pour soigner des formes graves d’infection à la Covid-19. Une publication qui a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à recommander ce traitement.

???? guideline on use of dexamethasone & other corticosteroids advises:

✅ for oral or intravenous usage in treatment of patients with severe & critical #COVID19

❌ against usage in treatment of non-severe cases



More: https://t.co/eWHzRrYKvO