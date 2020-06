Coronavirus : la dexaméthasone réduit d'un tiers la mortalité des malades les plus gravement atteints

C’est une avancée majeure dans la lutte contre la Covid-19. Les premiers résultats de l’essai clinique britannique Recovery montrent l’efficacité de la dexaméthasone. Ce médicament issu de la famille des stéroïdes réduit d’un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par la Covid-19. “La dexaméthasone est le premier médicament dont on observe qu’il améliore la survie en cas de Covid-19, ont annoncé dans un communiqué publié ce mardi 16 juin les responsables de l’essai britannique Recovery. Une mort sur huit pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous respiration artificielle.”

Le Royaume-Uni utilisera ce traitement dès aujourd’hui pour soigner les patients atteints par la Covid-19. Dans une vidéo postée sur Twitter, le ministre de la Santé britannique, Matthew Hancock, a annoncé que le Royaume-Uni dispose de 200 000 traitements prêts à l’emploi stockés depuis mars. “Le bénéfice en termes de survie est important chez les patients qui sont suffisamment malades pour avoir besoin d’oxygène, pour qui la dexamethasone devrait désormais devenir le traitement de base”, a estimé l’un des responsables de l’essai Recovery, le professeur Peter Horby, de l’université d’Oxford. La dexamethasone n’est pas chère, déjà commercialisée et peut être immédiatement utilisée pour sauver des vies à travers le monde.”

