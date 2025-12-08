Ces PFAS du quotidien qui détraquent les hormones des femmes

L'ESSENTIEL Une étude de Harvard alerte sur le lien entre les PFAS et les troubles hormonaux chez les femmes.

On les retrouve dans les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les emballages alimentaires ou encore les protections menstruelles jetables et réutilisables.

Les perturbations endocriniennes peuvent entraîner des troubles du cycle menstruel, une puberté précoce, une baisse de la fertilité...

Pansements, pop-corn ou serviettes hygiéniques : et si ces objets du quotidien étaient à l'origine de troubles hormonaux chez les femmes ? Une étude de la prestigieuse université américaine de Harvard révèle en effet que certaines substances chimiques omniprésentes dans notre environnement, les PFAS, sont fortement liées à des perturbations endocriniennes. Les travaux, publiés dans JAMA Network Open, ont été relayés par Euronews.

Des perturbations endocriniennes à l’origine des troubles

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkyles (PFAS), surnommés "produits chimiques éternels", sont utilisés pour leurs propriétés résistantes à l'eau, à la chaleur et aux taches. On les retrouve dans les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les emballages alimentaires, les vêtements techniques ou encore les protections menstruelles jetables et réutilisables. Et ce, alors que leur persistance dans l'environnement (eau, sols, air, aliments...) et donc leur accumulation dans notre organisme en font aujourd'hui une menace sanitaire majeure, selon plusieurs recherches ici et là.

En analysant le sang de femmes exposées à sept types de PFAS, les chercheurs de Harvard ont constaté que celles qui présentaient des signes de perturbation hormonale avaient des concentrations médianes plus élevées de ces substances. Or, les perturbations endocriniennes peuvent entraîner des troubles du cycle menstruel, une puberté précoce, une baisse de la fertilité ou encore des anomalies des organes sexuels, rappellent les auteurs. Si l'étude repose sur une seule prise de sang (ce qui empêche d’établir un lien de causalité), elle alerte sur une exposition difficile à éviter.

62 produits épinglés par l’UE

Car les PFAS sont partout. Le projet Forever Pollution, mené par un consortium de journalistes et d’experts, a identifié près de 23.000 sites contaminés en Europe, et plus de 21.000 sites potentiellement à risque en raison d'activités industrielles (Le Monde a publié cette "carte de la pollution éternelle").

Depuis 2023, deux PFAS – le PFOA et le PFOS – sont désormais classés comme "cancérogènes" ou "peut-être cancérogènes" pour l'humain par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et sont interdits dans l'Union européenne (UE).

Pourtant, selon le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), les produits de consommation courante restent très exposés. En 2023, le BEUC a testé 221 articles du marché européen : 62 d'entre eux contenaient un taux de fluor organique total supérieur à la limite proposée par la future réglementation de l'UE. Parmi les produits incriminés : pansements adhésifs, pop-corn pour micro-ondes, bandes kinésiologiques ou encore vêtements de sport. "La contamination par les PFAS s'étend à toute l'Europe", prévient Forever Pollution.