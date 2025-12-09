Lymphome : alimentation et exercice aident à réduire les effets secondaires de la chimio

L'ESSENTIEL Suivre un programme virtuel axé sur l'alimentation et l'exercice aide à minimiser les effets secondaires de la chimiothérapie chez les patients atteints d'un lymphome.

Les patients suivant le programme présentaient moins d'anxiété, de dépression, de douleur et de fatigue que les autres.

Les chercheurs poursuivent leurs travaux pour voir si ce programme améliore aussi le taux de suivi du traitement.

Si le lymphome affiche un pronostic plutôt encourageant, les options thérapeutiques peuvent être particulièrement lourdes. Les effets secondaires sont, d’ailleurs, parfois si intenses qu’une interruption ou un ralentissement du traitement est nécessaire.

Mais des chercheurs d’University of Miami Miller School of Medicine ont découvert un moyen de les réduire. Ils ont affirmé au congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) que suivre un programme en ligne axé sur l'alimentation et l'exercice physique aide à minimiser les effets secondaires des traitements.

Chimiothérapie : moins d’effets secondaires chez les personnes suivant le programme

Pour cette étude baptisée LIFE-L, l’équipe a suivi 72 personnes atteintes d’un lymphome qui ont reçu une chimiothérapie combinée standard de six cycles. Quarante-quatre patients se voyaient proposer un accès immédiat à un programme virtuel proposant des séances hebdomadaires en ligne avec une diététicienne pendant toute la durée de leur traitement. Ils avaient aussi accès à un coach sportif. Ces séances étaient adaptées aux besoins de chaque patient. Les 28 autres participants n’avaient pas accès au dispositif et formaient le groupe témoin.

Premier constat : le programme a séduit les malades. 81 % de ceux à qui il avait été proposé se sont inscrits. De plus, 86 % d’entre eux ont participé aux sessions diététiques et 81 % aux séances d'exercice.

Le dispositif a également réduit les symptômes des patients. Ils affichaient aussi des taux plus faibles de divers symptômes, notamment l'anxiété (17 % contre 34 % pour le groupe témoin), la dépression (46 % contre 67 %), la douleur (22 % contre 39 %), la fatigue (46 % contre 67 %) et la constipation (17 % contre 25 %).

"De plus, ils ont démontré une force de préhension supérieure et ont obtenu de meilleurs résultats que les participants du groupe témoin lors d'une série de tests de performance physique", remarquent les auteurs dans leur communiqué.

Les recherches se poursuivent

Maintenant qu’ils ont confirmé les effets positifs sur les symptômes de suivre un programme nutritionnel et physique pendant une chimiothérapie, les chercheurs vont poursuivre leurs travaux pour voir s’il peut aussi aider à améliorer l’observance du traitement. "Nous savons que si les patients reçoivent moins de 85 % de leur chimiothérapie prescrite, il y a des implications sur la survie, explique Dr Melissa Lopez qui a présenté les résultats. L'objectif est de maintenir les patients au-dessus de 85 % et pour ce faire, les malades doivent être en suffisamment bonne santé pour pouvoir tolérer la dose qui a été prescrite."

"Avec LIFE-L, notre objectif est de démontrer que les interventions sur le mode de vie ne se limitent pas à la prévention ou au suivi post-traitement: elles peuvent faire une réelle différence pendant le traitement. Si nous pouvons aider les patients à se sentir plus forts et à réduire les effets secondaires, nous améliorons non seulement leur qualité de vie, mais nous les aidons également à mener à bien l’ensemble de leur traitement prescrit. Ce qui est essentiel pour l’efficacité des soins", ajoute la Dr Tracy Crane qui a dirigé l’étude.