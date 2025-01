Chimiothérapie : un “antidote” aide à lutter contre la toxicité du traitement sur les reins

L'ESSENTIEL Le méthotrexate est un agent chimiothérapeutique fréquemment utilisé.

Toutefois, il peut provoquer des lésions et complications rénales aux patients.

Des chercheurs ont découvert que le médicament glucarpidase améliorait les chances de récupération des fonctions rénales des malades traités avec le méthotrexate.

Le méthotrexate (MTX) est très utilisé dans les chimiothérapies en raison de son efficacité face aux cellules cancéreuses. Toutefois, à très haute dose, la molécule n’est pas tendre avec les reins entraînant des complications graves comme une insuffisance rénale aiguë, une toxicité hépatique et une neutropénie (baisse des globules blancs).

Les chercheurs de Mass General Brigham pourraient avoir découvert une solution contre la toxicité rénale de la chimiothérapie : le glucarpidase.

Les performances de cet “antidote” ont été présentées dans la revue Blood, le 6 janvier 2025.

Chimiothérapie : le glucarpidase passé à la loupe

Un médicament appelé glucarpidase est connu pour transformer rapidement le méthotrexate, présent dans le sang, en métabolites inactifs. Néanmoins, ses effets cliniques n'avaient jamais été étudiés. Les scientifiques de Mass General Brigham ont voulu gommer cette lacune.

Ils ont ainsi repris les données de 708 patients soignés dans 28 centres de cancérologie américains entre 2000 et 2022 et atteints de lésions rénales. 209 participants ont reçu de la glucarpidase dans les quatre jours suivant l’exposition au MTX. Les autres n’ont reçu aucun traitement.

L’équipe a ensuite comparé la récupération rénale des deux groupes au moment de la sortie de l’hôpital, en mesurant les variations des taux de créatinine sérique. La vitesse de récupération rénale et l’incidence d’autres événements indésirables, comme la toxicité hépatique et la neutropénie, ont également été évaluées.

Glucarpidase : le médicament accélère la récupération rénale

L’analyse des données recueillies montre que la prise de glucarpidase était associée à une augmentation de 2,7 fois des chances de récupération rénale par rapport à l'absence de traitement. Les chercheurs notent que les membres du groupe glucarpidase présentaient une récupération rénale plus rapide et un risque plus faible de neutropénie sévère ou de toxicité hépatique par rapport aux autres.

"La glucarpidase est unique, car elle est l’un des rares antidotes potentiels disponibles pour contrer les taux élevés de toxicité causés par la chimiothérapie", indique la Dr Shruti Gupta, première auteure et médecin au sein du département médecine rénale du Brigham and Women’s Hospital dans un communiqué. “Même si la glucarpidase a été approuvée par la FDA (agence américaine chargée de la surveillance des médicaments, NDLR) en 2012, notre étude est la première à fournir une évaluation complète de ses avantages cliniques potentiels”, conclut l’experte qui espère que son étude encouragera les médecins à utiliser la glucarpidase chez les patients présentant une toxicité rénale due au MTX.