Chimiothérapie : un composé du raisin pourrait la rendre plus efficace

L'ESSENTIEL Dans le cadre d'une chimiothérapie anticancéreuse, l'acide oléanique, retrouvé dans le marc de raisin rouge fermenté Aglianico, serait capable d’influencer le choix de la voie de réparation de l'ADN.

L'administration d'acide oléanique en association avec la camptothécine pourrait également réduire la quantité de médicament nécessaire et accroître l'efficacité du traitement.

Ces données s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau programme de recherche axé sur l'identification de nouvelles molécules dérivées d'extraits naturels pour le traitement du cancer.

"Le ciblage des voies de réponse aux dommages de l'ADN représente l'une des principales approches de la thérapie anticancéreuse. Cependant, les défauts de leurs mécanismes, observés dans diverses tumeurs, peuvent également favoriser la progression de la tumeur et la résistance au traitement, ce qui a un impact négatif sur la survie des patients. Par conséquent, l'identification de nouvelles molécules à partir d'extraits naturels pourrait constituer une source puissante de nouveaux composés pour les stratégies de traitement du cancer." C’est ce qu’ont écrit des scientifiques de l'Institut Sbarro, de l'université Temple et de l'Instituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale (Italie) dans une étude publiée dans la revue International Journal of Molecular Sciences.

L'acide oléanolique du raisin pourrait accroître l'efficacité de la chimiothérapie

Dans le cadre de cette recherche, ils ont ainsi voulu étudier le rôle de l'acide oléanolique (AO), identifié dans le marc de raisin rouge fermenté Aglianico, dans la modulation des voies de réponse aux dommages de l'ADN en réponse à la camptothécine (CPT), un inhibiteur de la topoisomérase I. Leur analyse a montré que ce composé pouvait influencer le choix de la voie de réparation de l'ADN lors du traitement par la camptothécine, en déplaçant le processus de réparation de la conversion des gènes. En outre, l’acide oléanique agit comme un composé additif à la camptothécine, réduisant la concentration requise du médicament chimiothérapeutique par rapport à la camptothécine seule. "Nos données démontrent que la combinaison de concentrations sublétales d’acide oléanique et de camptothécine renforce l'efficacité de l'inhibition de la topoisomérase I."

Cancer : "le potentiel des extraits naturels en tant que source de molécules pour la thérapie"

"Il s'agit d'une découverte importante pour notre groupe, qui souligne le potentiel des extraits naturels en tant que source de molécules pour la thérapie du cancer", a déclaré Antonio Giordano, qui a dirigé les travaux. Cette découverte n’est pas la première de l’équipe. En effet, ils avaient mis en avant le potentiel de la capsaïcine, un composant actif du piment, pour améliorer le traitement du mésothéliome, une tumeur maligne rare de la plèvre qui entoure les poumons. Les scientifiques ont également étudié le rôle du Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) en oncologie et une cible génétique pour réduire la croissance des vaisseaux sanguins dans les tumeurs du glioblastome.