Infection nosocomiale au CHU de Poitiers : amputée, elle obtient 1,2 million d'indemnisation

L'ESSENTIEL Le CHU de Poitiers a été condamné à verser une indemnisation d'1,2 million d'euros à une de ses patientes et a deux mois pour faire appel de ce jugement.

La femme de 44 ans a dû être amputée de la jambe gauche à cause d'une infection nosocomiale contractée dans l'établissement.

Selon ce premier jugement, l'hôpital devra aussi prendre en charge 50 % du coût de ses futurs soins de santé.

Le tribunal administratif de Poitiers a condamné le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à verser 1,23 million à une patiente qui a dû subir une amputation après avoir contracté une infection nosocomiale lors d’un séjour dans l’établissement.

Deux fractures soignées et deux infections nosocomiales contractées

La femme de 44 avait été hospitalisée dans le CHU en décembre 2016 pour une fracture de la cheville. Lors de ce premier séjour, elle avait contracté une première infection nosocomiale. Cette dernière avait été traitée. Mais, un an plus tard, l’articulation fragilisée a à nouveau cassé. Cet incident a nécessité une autre hospitalisation pendant laquelle une infection s’est déclarée. En avril 2018, les médecins ont déterminé qu’elle avait été contaminée par un staphylocoque doré.

Lors de l’audience, l’avocat de la plaignante a mis en avant que sa cliente n’ait jamais été orientée vers un infectiologue malgré la persistance de ces troubles. "​​Pendant 18 mois, elle a été laissée à l'abandon, ça, c'est clair, là, il y a une grosse série de manquements", souligne maître François Gaborit sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Un avis partagé par l’expert saisi pour cette affaire. Il a confirmé à la barre "un manquement de suivi" de la part de l'hôpital ayant entraîné à l’amputation de la jambe gauche. C’est à la suite de cette opération que la patiente a entamée une procédure d’indemnisation.

Plus de 1 million d’euros et 50 % des frais médicaux de la patiente à la charge du CHU de Poitiers

Le tribunal administratif a reconnu la faute du CHU sur ce dossier. Il l’a condamné à verser à la victime 1.018 021 € d’indemnité ainsi que 210.000 € d’intérêts de retard, soit un total 1,23 million d’euros. Si la somme est moindre que les 3,2 millions d’euros demandés par la plaignante, son avocat reconnaît la valeur historique de ce verdict. "Dans les tribunaux administratifs, ce sont des sommes qui sont assez rares. Effectivement, cela arrive, mais on est quand même sur des décisions qui ne sont pas courantes, en tout cas", a confié à nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs, l'hôpital devra aussi verser une somme de 124.000 euros à la caisse primaire d'Assurance Maladie, et prendre en charge 50 % du coût des futurs soins de la quadragénaire. L’établissement à deux mois pour faire appel.