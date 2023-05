Infections nosocomiales : un patient hospitalisé sur 18 est touché

L'ESSENTIEL Les infections contractées à l’hôpital ont augmenté depuis 2017.

Les infections Covid sont responsables de la moitié de la hausse observée.

L’usage répandue des antibiotiques pour soigner les patients laisse craindre une aggravation de l’antibiorésistance.

D'après Santé Publique France (SPF), les patients sont de plus en plus nombreux à être touchés par une infection attrapée à l’hôpital.

Infections nosocomiales : une hausse de près de 15 % en France en 5 ans

En effet, après avoir stagné de 2012 à 2017 et baissé régulièrement entre 2001 et 2012, la proportion de patients infectés a augmenté entre 2017 et 2022 (+14,7 %), constate Santé publique France (SPF) dans un communiqué publié ce vendredi.

D’après l'enquête de l’autorité de santé effectuée tous les cinq ans et menée entre le 15 mai et le 30 juin 2022 auprès de 1.155 établissements de santé (soit plus de 150.000 patients), les infections nosocomiales restent davantage constatées dans les services de réanimation.

Elles concernent une personne infectée sur quatre, du fait que les patients y sont plus vulnérables et exposés à des dispositifs invasifs (cathéter, assistance respiratoire, sonde urinaire), explique Santé Publique France.

Les maladies nosocomiales tuent

Les infections urinaires liées à une intervention chirurgicale, les pneumonies, les bactériémies (présence de bactéries dans le sang) restent les principales manifestations du fléau, responsable d'environ 4.000 morts par an.

Quatre bactéries, notamment Escherichia coli et le staphylocoque doré, sont impliquées dans près d'un cas sur deux d'infections nosocomiales à l'hôpital, quasiment comme en 2017.

Mais face aux tensions hospitalières enregistrées pendant la pandémie de la Covid-19, les professionnels de santé se montrent plutôt optimistes : "C'est une photographie très large qui n'est pas si mal dans le sillage de la crise terrible du Covid. On s'attendait à pire", a estimé Anne Berger-Carbonne, responsable de l'unité infections associées aux soins et résistance aux antibiotiques au sein de SPF.

En effet, "la proportion de patients infectés est supérieure à celle d'il y a cinq ans, mais les infections Covid nosocomiales représentent la moitié de l'augmentation", a expliqué l’experte à l’AFP.

Infection à l'hôpital : vers une accélération de l'antibiorésistance ?

L’enquête met également en lumière une problématique inquiétantes pour les instances de santé : face aux infections qui augmentent, les professionnels ont davantage recours aux antibiotiques.

Ainsi, environ un patient hospitalisé sur six reçoit un traitement antibiotique, une proportion en hausse de 7,5% par rapport à 2017.

Or leur utilisation va de pair avec l’émergence de souches résistantes de bactéries, qui menacent leur efficacité. "Ce n'est pas très bon signe", relève Anne Berger-Carbonne. L'antibiorésistance est, en effet, considérée comme une “menace” par les autorités sanitaires mondiales.