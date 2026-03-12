AVC de l’œil : les analogues du GPL-1, une menace pour votre vue ?

L'ESSENTIEL Le Wegovy (sémaglutide), indiqué pour les personnes obèses ou diabétiques, est associé à un risque presque cinq fois plus élevé d’AVC de l’œil, et ainsi de perte soudaine de la vision, que l’Ozempic.

Avec le Wegovy, le risque de neuropathie optique ischémique est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Selon les chercheurs, cela serait lié à sa dose plus élevée et à son action plus rapide.

Plus connue sous le nom d’accident vasculaire de l’œil (AVC), la neuropathie optique ischémique est une lésion du nerf optique causée par une obstruction de son apport en sang. Ce trouble rare mais grave, pouvant affecter la fonction des cellules nerveuses optiques et entraîner une perte de la vision, a récemment été associé aux analogues des récepteurs du GLP-1, en particulier au sémaglutide commercialisé sous les noms de Wegovy, Ozempic et Rybelsus. Afin de déterminer si ces médicaments prescrits en cas de diabète et d’obésité augmentent le risque d’AVC de l’œil, des chercheurs canadiens ont mené une étude publiée dans la revue British Journal of Ophthalmology.

Dans le cadre de ces travaux, les auteurs ont examiné plus de 30 millions de déclarations d’effets indésirables liés aux médicaments issues du système de notification des effets indésirables de la Food and Drug Administration (FDA) entre décembre 2017 et décembre 2024. "Nous avons évalué les associations en fonction de la formulation et du sexe", ont-ils précisé. Les scientifiques se sont concentrés sur la europathie optique ischémique associée à l'administration de jusqu'à 2 mg d'Ozempic injectable par semaine pour le diabète de type 2, jusqu'à 2,4 mg de Wegovy injectable par semaine pour l'obésité (la dose maximale autorisée) et un comprimé quotidien de Rybelsus pour le diabète de type 2. Ils ont également inclus une injection hebdomadaire de tirzépatide, un analogue double du GLP-1/GIP utilisé dans le traitement de l'obésité et du diabète, analysée globalement et par indication : Mounjaro (diabète de type 2) et Zepbound (obésité).

Plus de risque d’accident vasculaire cérébral oculaire avec le Wegovy

Sur 30.668.520 signalements d'effets indésirables non intentionnels et nocifs, 31.774 concernaient le sémaglutide. "L'âge moyen des personnes concernées était de 56 ans, et plus de la moitié (54 %) étaient des femmes." Parmi ces déclarations, 3.070 étaient attribués à Wegovy (provenant de six pays sur trois continents) et 20.608 à Ozempic (provenant de 11 pays sur quatre continents). "Ozempic a généré environ sept fois plus de signalements que Wegovy, du fait de son autorisation de mise sur le marché plus précoce (2017). Wegovy a été commercialisé en 2021", a spécifié l’équipe. Cependant, Wegovy était le plus fortement lié à l’AVC de l’œil avec 28 signalements (soit une probabilité supérieure de près de 75 %). Selon les recherches, le risque de neuropathie optique ischémique est près de cinq fois plus élevé avec Wegovy qu'avec Ozempic, et trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Analogues du GPL-1 et AVC de l’œil : comment les différences de risques ?

"Les injectables agissent plus rapidement que les comprimés, et les différences de voie d'administration, de dose et d'indication peuvent influencer les pratiques de prescription et les signaux de sécurité. Une dose élevée de Wegovy serait probablement à l'origine de l'association plus forte en prédisposant à une hypoperfusion du nerf optique (diminution de l'apport sanguin) par contraction du volume intravasculaire, à une hypotension (baisse de la pression artérielle) avec des baisses nocturnes et à une instabilité du système nerveux autonome, bien qu'aucun lien clinique direct n'ait été établi", ont expliqué les scientifiques avant d’ajouter que ces résultats mettent en évidence un problème de sécurité potentiel dépendant de la dose. Ainsi, une évaluation prospective urgente est nécessaire afin d'orienter les prescriptions et la politique réglementaire.