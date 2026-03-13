Rhinite allergique : du matcha contre les éternuements ?

L'ESSENTIEL Dans une étude menée sur des souris, le matcha a diminué les éternuements liés à la rhinite allergique.

Cette baisse des symptômes a été constatée sans qu’aucun effet sur les réponses allergiques dépendantes des immunoglobulines E, des mastocytes et des lymphocytes T ne soit observé.

La réduction des éternuements a été médiée par une régulation négative directe du réflexe d'éternuement dans le cerveau.

"Le matcha est un thé traditionnel japonais. Cette poudre vert vif, obtenue à partir de feuilles de thé vert cultivées spécifiquement, séchées et moulues, est reconnu pour ses nombreux bienfaits sur la santé, notamment cardiaque", ont indiqué des scientifiques l’université d'Hiroshima au Japon. Dans une nouvelle étude, ces derniers ont voulu examiner l'impact du matcha sur la rhinite allergique, aussi appelée "rhume des foins". Pour rappel, il s’agit de la manifestation la plus courante et la plus constante de l’allergie respiratoire. Les acariens, les pollens de graminées et les chats en sont les trois principales causes, d’après l’Inserm. Ce trouble se caractérise par la survenue régulière d’éternuements en salve, d’écoulement et d’obstruction nasale, mais également une rougeur de l’œil, des larmoiements ou encore impression de sable dans les yeux.

Rhinite allergique : des éternuements réduits sans modification des marqueurs immunitaires grâce au matcha

Pour mener à bien les recherches, l’équipe a utilisé des souris génétiquement modifiées pour présenter des symptômes de rhume des foins. Les animaux ont reçu du matcha deux à trois fois par semaine pendant plus de cinq semaines et une dose supplémentaire 30 minutes avant d'être exposées à un allergène susceptible de déclencher leurs symptômes de rhinite allergique, notamment une inflammation nasale. Selon les résultats, l'hyperréactivité nasale subséquente, évaluée par l'augmentation des éternuements, a augmenté après l’administration nasale d'histamine. Cependant, cette réponse nasale immédiate a été significativement réduite par l'administration intragastrique continue de matcha (250 mg/kg).

"En revanche, l'accumulation de cellules inflammatoires, la production d'IgE totales et spécifiques à l'allergène, ainsi que la diversité du microbiote intestinal n'ont pas été affectées par le matcha", ont précisé les auteurs qui ont été surpris par ce résultat. Pour rappel, les anticorps IgE, qui se lient aux mastocytes, jouent un rôle central dans les réactions allergiques, déclenchant la libération d'histamine et d'autres substances inflammatoires. "Les mastocytes sont responsables de la phase initiale de la réaction allergique, tandis que les lymphocytes T orchestrent les processus immunitaires à plus long terme, notamment la production d'IgE." Dans l’étude, publiée dans la revue npj Science of Food, la prise orale de matcha a ainsi réduit les éternuements sans modifier significativement les principaux marqueurs immunitaires.

Le matcha inhibe l'activation neuronale du tronc cérébral liée au réflexe d'éternuement

Autre fait important observé : le matcha a quasiment aboli l’activité du gène c-Fos (un indicateur des réponses neurologiques et comportementales à un stimulus intense), qui a été induite par l'histamine, dans le noyau spinal ventral du nerf trijumeau caudal, la ramenant à son niveau de base. Cela suggère une inhibition directe des mécanismes neuronaux sous-jacents au réflexe d'éternuement. À partir de ces résultats, les auteurs veulent déterminer si ces effets se produisent également chez l'être humain. "L’objectif est de proposer une option alimentaire fondée sur des preuves scientifiques, qui complète les soins standards pour les symptômes de la rhinite allergique", a conclu Osamu Kaminuma, auteur des recherches.