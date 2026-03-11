Accès aux spécialistes : pourquoi le système français arrive à un tournant

Délais de rendez-vous, dépassements d’honoraires, concentration des plateaux techniques : la médecine spécialisée française traverse une mutation profonde. Une transformation qui soulève une question essentielle : comment garantir l’accès aux soins dans un système de plus en plus technologique ?

Obtenir un rendez-vous chez certains spécialistes - dermatologie, ophtalmologie, cardiologie - peut aujourd’hui prendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ces difficultés d’accès aux soins sont devenues l’un des symptômes les plus visibles des tensions qui traversent le système de santé.

Mais derrière ces délais se cache une transformation beaucoup plus profonde de la médecine.

Une médecine de plus en plus spécialisée

Depuis trente ans, la médecine a connu une évolution spectaculaire. Les progrès scientifiques ont permis une compréhension beaucoup plus fine des maladies. Dans chaque discipline sont apparues des sous-spécialités : cardiologie interventionnelle, oncologie moléculaire, imagerie avancée.

Dans l’émission La Santé en Questions, le Dr Jean-François Lemoine décrit cette évolution :"Un spécialiste aujourd’hui, ce n’est plus seulement un savoir. C’est une machine, un coût, une organisation". Autrement dit, la médecine spécialisée est devenue une médecine très technologique. Cette transformation améliore les diagnostics et les traitements. Mais elle modifie aussi profondément l’organisation des soins.

La concentration des plateaux techniques

Certaines disciplines nécessitent désormais des équipements très coûteux : imagerie de haute précision, robotique chirurgicale, plateaux d’intervention spécialisés. Ces infrastructures ne peuvent pas être installées partout. Elles nécessitent des équipes nombreuses et un volume d’activité important. Résultat : les spécialistes se regroupent dans les grandes villes ou dans des centres hospitaliers importants.

Pour le Dr Franck Devulder, cette évolution est en partie inévitable : "Laisser croire qu’on peut faire la même médecine spécialisée partout est une illusion", affirme-t-il.

Mais cette concentration pose une question essentielle : celle de l’accès aux soins.

Une tension croissante sur les territoires

Dans certaines régions, les patients doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter un spécialiste. Ce phénomène ne concerne pas seulement les zones rurales. Même dans certaines zones urbaines, l’accès à certaines spécialités devient difficile.Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : le vieillissement de la population, la croissance des maladies chroniques, mais aussi l’évolution des modes d’exercice des médecins.

La question des honoraires

Un autre sujet alimente régulièrement le débat public : les dépassements d’honoraires. Pour certains patients, ces dépassements peuvent représenter un obstacle financier. Mais pour les médecins spécialistes, ils reflètent souvent une réalité économique.

Dans l’émission, le chirurgien Philippe Cuq l’explique clairement : "Les compléments d’honoraires ne sont pas la cause du problème.

Ils sont le thermomètre d’un système sous-financé". Selon lui, les tarifs de remboursement de certains actes sont restés très bas pendant des années. Les compléments d’honoraires seraient donc devenus une manière de compenser cette situation.

Un système construit sur le volume

Historiquement, la médecine française repose sur un modèle simple : la rémunération à l’acte pour chaque consultation, chaque examen, chaque intervention. Mais ce modèle montre aujourd’hui ses limites.

Pour compenser la faiblesse des tarifs, le système s’est progressivement orienté vers une logique de volume : plus d’actes, plus de consultations. Mais cette logique atteint aujourd’hui ses limites.

Comme le souligne Franck Devulder dans l’émission : "Nous avons privilégié le volume d’actes plutôt que la pertinence de l’acte". Une évolution qui a contribué à augmenter les dépenses de santé sans résoudre les problèmes d’organisation.

L’arrivée de l’intelligence artificielle

À ces défis économiques et territoriaux s’ajoute désormais une révolution technologique. L’intelligence artificielle commence à transformer certaines spécialités comme la radiologie, l'anatomopathologie ou la dermatologie Dans ces disciplines, les algorithmes peuvent analyser des images médicales avec une précision remarquable.

Cette évolution pourrait améliorer la rapidité des diagnostics. Mais elle soulève aussi des questions sur l’avenir de certaines professions. Dans l’émission, le Dr Jean-Paul Ortiz adopte une position pragmatique : "L’intelligence artificielle ne remplacera pas le médecin. Elle remplacera le médecin qui n’utilise pas l’intelligence artificielle". Autrement dit, l’IA devrait transformer les métiers plutôt que les supprimer.

Vers une nouvelle organisation des soins

Face à ces transformations, de nouvelles formes d’organisation apparaissent: la téléexpertise, les consultations avancées, les équipes de soins spécialisées. Ces dispositifs visent à rapprocher les spécialistes des patients tout en maintenant la qualité des soins. Ils pourraient jouer un rôle important dans les années à venir.

Un tournant pour le système de santé

La médecine spécialisée française se trouve aujourd’hui à un moment charnière. Les progrès scientifiques ouvrent des perspectives extraordinaires. Mais ils rendent aussi l’organisation des soins plus complexe. La question n’est donc pas seulement médicale, elle est politique. Comment financer une médecine toujours plus technologique ? Comment garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire ? Comment maintenir un équilibre entre innovation et solidarité ?

Les réponses à ces questions détermineront l’avenir du système de santé français. Et elles concernent désormais directement les patients.